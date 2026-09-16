Κάλεσμα ΔΗΣΥ σε ωρομίσθιους, κυβέρνηση να επιστρέψουν στο διάλογο

Κάλεσμα στην κυβέρνηση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου και να παραμείνουν εκεί μέχρι να υπάρξει λύση για τους ωρομίσθιους, απευθύνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ της Κυβέρνησης και των ωρομίσθιων κυβερνητικών εργαζομένων θα έπρεπε ήδη να είχε επιλυθεί μέσα από τον διάλογο. Και πρέπει να επιλυθεί πριν οδηγηθούμε σε απεργιακά μέτρα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

«Καλούμε Κυβέρνηση και συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου και να παραμείνουν εκεί μέχρι να υπάρξει λύση. Η επίλυση κρίσεων προϋποθέτει βούληση, τόλμη, υπευθυνότητα και, κυρίως, έγκαιρη δράση. Έστω και τώρα, υπάρχει ακόμη χρόνος να αποτραπεί η απεργία. Δεν πρέπει να χαθεί σε ανταλλαγή ανακοινώσεων», καταλήγει.