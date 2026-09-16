Κεταμίνη: Από το χειρουργείο στη «ροζ κοκαΐνη» - Οι κίνδυνοι και τα άγνωστα μείγματα [ηχητικό]

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Χρίστος Πέτρου, καθηγητής στο Πρόγραμμα Φαρμακευτικής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εξήγησε ότι η κεταμίνη αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 ως γενικό αναισθητικό με ισχυρή αναλγητική δράση.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποιήθηκε σε σύντομες χειρουργικές επεμβάσεις και επείγουσες καταστάσεις, ενώ ιστορικά αξιοποιήθηκε και στον στρατό. Σημείωσε ότι η χρήση της ως αναισθητικού έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς έχουν αναπτυχθεί νεότερα φάρμακα.

Παράλληλα, εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η ταχεία αντικαταθλιπτική δράση της ουσίας. Η εσκεταμίνη, ένα από τα συστατικά του μείγματος της κεταμίνης, χρησιμοποιείται νόμιμα ως αντικαταθλιπτικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάντοτε με ιατρική παρακολούθηση.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η ιατρική χρήση δεν καθιστά την ουσία ακίνδυνη. Η κεταμίνη μπορεί να προκαλέσει ανοχή και εξάρτηση, ενώ η χορήγησή της σε υπερβολική δοσολογία ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο.

Από την ευφορία στον πανικό και τις σοβαρές βλάβες

Αναφερόμενος στην παράνομη χρήση της, ο κ. Πέτρου σημείωσε ότι η κεταμίνη εμφανίστηκε στη νυχτερινή διασκέδαση πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες, με την ονομασία «Special K».

Η ουσία διαθέτει ψυχοδραστικές και αποσυνδετικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο χρήστης μπορεί να αισθανθεί ευφορία και χαλάρωση, αλλά και αλλαγές στην αντίληψη του σώματος και του χώρου, αποσύνδεση από τον εαυτό του και ψευδαισθήσεις.

Οι επιδράσεις αυτές ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονο φόβο, πανικό και σύγχυση. Η χρήση μπορεί επίσης να προκαλέσει διαταραχές της συνείδησης, απώλεια συντονισμού των κινήσεων, πτώσεις, ταχυκαρδία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποκαλούμενη «κυστίτιδα της κεταμίνης», η οποία συνδέεται με σοβαρή φλεγμονή και βλάβη της ουροδόχου κύστης.

«Ροζ κοκαΐνη»: Μπορεί να μην περιέχει καν κοκαΐνη

Με αφορμή τη μεγάλη κατάσχεση στη Λεμεσό, ο καθηγητής έθεσε το ερώτημα κατά πόσον η κεταμίνη προοριζόταν να διατεθεί αυτούσια στην παράνομη αγορά ή να αναμειχθεί με άλλες ουσίες.

Εξήγησε ότι η κεταμίνη μπορεί να συνδυαστεί με ecstasy, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη ή κοκαΐνη, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολυχρήσης ναρκωτικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «ροζ κοκαΐνη», γνωστή και ως «tusi», ένα παράνομο μείγμα που μπορεί να περιέχει διαφορετικές ψυχοδραστικές ουσίες.

Όπως διευκρίνισε, παρά την ονομασία του, το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να μην περιέχει καθόλου κοκαΐνη. Αντίθετα, ενδέχεται να περιλαμβάνει κεταμίνη, ecstasy ή άλλες ουσίες, σε άγνωστες συγκεντρώσεις.

Ο κ. Πέτρου επισήμανε ότι ο χρήστης αγοράζει ένα προϊόν με συγκεκριμένη εμπορική ονομασία, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά περιέχει.

Αμφισβητεί τους υπολογισμούς για τις δόσεις

Ο καθηγητής στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορά μεταξύ της φαρμακευτικής κεταμίνης και της ουσίας που διακινείται παράνομα.

Όπως εξήγησε, ένα αδειοδοτημένο φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε ελέγχους παραγωγής και χορηγείται για συγκεκριμένες ενδείξεις. Αντίθετα, στην παράνομη αγορά δεν είναι γνωστά η πραγματική σύσταση, η καθαρότητα ή η ποσότητα της ουσίας που περιέχει κάθε προϊόν.

Υπό αυτά τα δεδομένα, χαρακτήρισε άτοπο να ανακοινώνονται εκτιμήσεις για τις χιλιάδες δόσεις στις οποίες αντιστοιχεί η κατασχεθείσα κεταμίνη, χωρίς να είναι γνωστό σε ποιες ποσότητες θα χρησιμοποιούνταν.

Τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν το οικογενειακό περιβάλλον

Ερωτηθείς πότε η περιστασιακή χρήση μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα, ο κ. Πέτρου αναφέρθηκε σε αλλαγές στη συμπεριφορά και στην επικοινωνία του ατόμου.

Η αποσύνδεση από την πραγματικότητα, η αποπροσωποποίηση, οι διαταραχές της μνήμης και της κρίσης, καθώς και οι εμφανείς αλλαγές στην εικόνα και στη συμπεριφορά αποτελούν, όπως είπε, ενδείξεις που πρέπει να κινητοποιήσουν τον χρήστη και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο καθηγητής απέρριψε την αντίληψη ότι η κεταμίνη είναι ασφαλής επειδή διαθέτει και ιατρικές εφαρμογές, τονίζοντας ότι η χορήγησή της στην ιατρική γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς, σε κατάλληλο χώρο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Έθεσε, τέλος, ζήτημα ελέγχου των χρήσεων της ουσίας πέραν των εγκεκριμένων ιατρικών ενδείξεων, καλώντας τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν πού, με ποιους τρόπους και υπό ποιες συνθήκες χορηγείται.

Ακούστε την παρέμβαση του Χρίστου Πέτρου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 16-09-2026