Υπό επταήμερη κράτηση 44χρονη για υπόθεση απαγωγής 48χρονης στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Διάταγμα κράτησης επτά ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 44χρονης προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής 48χρονης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε τρίτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση απαγωγής 48χρονης, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Πρόκειται για 44χρονη, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν, άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 51 και 79 ετών. Χθες το πρωί οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης. Εναντίον των πιο πάνω διερευνώνται αδικήματα όπως Απαγωγή Προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, απειλή, άσκηση ψυχολογικής βίας, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπορία ενήλικου προσώπου, σεξουαλική εκμετάλλευση ενήλικου προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων σε συνεργασία με το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

