Με αεροδιακομιδή στο Ισραήλ το 4χρονο αγοράκι που εντοπίστηκε στο βυθό πισίνας

Στο Ισραήλ με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης το 4χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το 4χρονο παιδάκι νοσηλεύονταν διασωληνωμένο στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην Λευκωσία.

Ακολούθως με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, χτες γύρω στις 15:15 το απόγευμα της Τετάρτης ενημερώθηκε η Αστυνομία για περιστατικό κατά το οποίο 4χρονο αγοράκι κινδύνευσε με πνιγμό σε πισίνα παραλιακού ξενοδοχείου στη περιοχή Χλώρακας.

Μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν άμεσα τόσο το αναφερόμενο ξενοδοχείο όσο και το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου και διενεργούν εξετάσεις. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προέκυψε ότι γύρω στις 14:00,νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης τετράχρονο αλλοδαπό αγοράκι εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στον βυθό της πισίνας.

Ανασύρθηκε άμεσα από την ίδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Το παιδί συνεδεύοταν στη πισίνα από την 51χρονη μητέρα του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 4χρονος βρισκόταν στην άκρη της πισίνας σε πολύ ρηχό νερό, υπό την επιτήρηση της.

Σε κάποια στιγμή, όταν αυτή έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο 4χρονος διέλαθε της προσοχής της και ως φαίνεται προχώρησε σε βαθύτερο σημείο, όπου και τελικά εντοπίστηκε. Στην σκηνή υπήρχε ναυαγοσώστης. Σημειώνεται πως η οικογένεια του τετράχρονου μόλις είχε αφιχθεί στο ξενοδοχείο για διακοπές από το Ισραήλ. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.