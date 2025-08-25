Απορρίπτει τους ισχυρισμούς της ΜΚΟ Terra Cypria o Μ. Λάμπρου ότι εκδήλωση ενόχλησε τις χελώνες

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς και τις τοποθετήσεις της ΜΚΟ Terra Cypria ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου ότι η τοποθέτηση εξέδρας στον περίβολο εστιατορίου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας για εκδήλωση / συναυλία δημιούργησε πρόβλημα με τις φωλιές των χελώνων στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του στο "Π¨ ο κ. Λάμπρου σημείωσε πως με θλίψη παρατηρούν τις τελευταίες ημέρες από την οργάνωση Τerra Cypria σχετικές αναφορές για εκδηλώσεις που διοργανώνουν στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Στην συγκεκριμένη περιοχή σημείωσε εκδηλώσεις και πανηγύρια διοργανώνονταν από τα παλιά χρόνια και πανηγύρια αλλά και φέτος και επί 13 χρόνια διοργανώνεται το ετήσιο φεστιβάλ χαρουπιού. Το φεστιβάλ συνέχισε ο κ. Λάμπρου διοργανώνεται για μια βραδυά για κάποιες ώρες και επί τόσα χρόνια δεν επηρεάστηκε ποτέ η παραγωγή των χελώνων η ωοτοκία των χελώνων αντιθέτως αυτή έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Το ίδιο σημείωσε πως για την εκδήλωση που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο με την τοποθέτηση εξέδρας στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας που διήρκησε μερικές ώρες. Πρόσθεσε επίσης πως η Terra Cypria διαρκώς βρίσκεται στο προσκήνιο με διάφορους ισχυρισμούς κατακρίνοντας κατ΄επανάληψη τα κυβερνητικά τμήματα και το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος .

Ο κ. Λάμπρου σημειώνει πως δεν μπορεί να μείνει ένας Δήμος αιχμάλωτος σ’ αυτές τις φοβέρες που διαρκώς εκτοξεύονται, σημειώνοντας πως οι εκδηλώσεις στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας θα συνεχιστούν κανονικά. Επεσήμανε ωστόσο πως αν γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή το Τμήμα Αλιείας θα ληφθεί υπόψιν, όπως λήφθηκε και στην βραδιά του Σαββάτου .

Πρόκειται είπε για παραλογία η αναφορά ότι τα φώτα των εκδηλώσεων επηρεάζουν την ωτοκία των χελώνων στην Τοξεύτρα. Στο μεταξύ χτες στην περιοχή σύμφωνα με τον κ. Λάμπρου μετέβησαν και λειτουργοί τοι Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας οι οποίοι ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι η διοργάνωση δεν δημιούργησε πρόβλημα με τις φωλιές στην περιοχή.