Μένει ή φεύγει ο Αρχηγός;

Αρχές Σεπτεμβρίου εκπνέει η διετής θητεία του Αρχηγού της ΕΦ, αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αναμένεται να αποφασίσουν πολύ σύντομα κατά πόσο θα ανανεώσουν τη θητεία του κ. Τσιτσικώστα για άλλους έξι μήνες ή έναν χρόνο ή θα διοριστεί νέος Αρχηγός. Η απόφαση θα ληφθεί σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, έγινε ήδη μια συνάντηση στο Προεδρικό για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναμένεται εντός της εβδομάδας η λήψη της απόφασης.

ΜΧΣ