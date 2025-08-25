Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μένει ή φεύγει ο Αρχηγός;

Αρχές Σεπτεμβρίου εκπνέει η διετής θητεία του Αρχηγού της ΕΦ, αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αναμένεται να αποφασίσουν πολύ σύντομα κατά πόσο θα ανανεώσουν τη θητεία του κ. Τσιτσικώστα για άλλους έξι μήνες ή έναν χρόνο ή θα διοριστεί νέος Αρχηγός. Η απόφαση θα ληφθεί σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, έγινε ήδη μια συνάντηση στο Προεδρικό για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναμένεται εντός της εβδομάδας η λήψη της απόφασης. 

