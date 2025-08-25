Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Buzzlife

Μάριος Θεοδώρου – Νέο τραγούδι: “Ακρογιάλια”

Dimitri G

Header Image

Μια σύγχρονη ελληνική μπαλάντα που μιλά με ησυχία αλλά λέει πολλά.

Ο Μάριος Θεοδώρου παρουσιάζει το νέο του single με τίτλο «Ακρογιάλια», ένα τραγούδι που συνδυάζει τον σύγχρονο έντεχνο ήχο με λυρική αισθητική και διακριτικό συναίσθημα.

Η κυκλοφορία του συνοδεύεται από ένα καλαίσθητο μουσικό βίντεο που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα του τραγουδιού μέσα από εικόνες μοναχικής ακτογραμμής, φωτός και σιωπής.

Στο τραγούδι ξεχωρίζει η στιχουργική παρουσία του Ηλία Αντωνιάδη, με τον οποίο ο Μάριος συνεργάζεται για πρώτη φορά. Ο Ηλίας Αντωνιάδης έχει στο παρελθόν υπογράψει στίχους για Κύπριους καλλιτέχνες. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καθαρότητα, εσωτερικό ρυθμό και προσωπική αλήθεια.

Η Λία Βίσση, με πολυετή διαδρομή στην ελληνική μουσική, συμμετέχει με τα εξαιρετικά της φωνητικά, προσδίδοντας βάθος και χρωματισμό στην ερμηνεία. Η Λία Βίσση, υποστηρίζει νέα μουσικά έργα που έχουν ουσία και αισθητική συνέπεια.

Συντελεστές:

Μουσική / Ερμηνεία: Μάριος Θεοδώρου

Στίχοι: Ηλίας Αντωνιάδης

Ενορχήστρωση / Mix / Mastering: Σταύρος Χρήστου

Φωνητικά: Λία Βίσση

Ηχογράφηση: Ανδρέας Τραχωνίτης – Studio Eleven63

Εικαστικό εξωφύλλου: Φίλιππος Τύμβιος

Σκηνοθεσία / Filming: Ανδρέας Δανιήλ & Μάριος Θεοδώρου

Μοντάζ: Μάριος Θεοδώρου

Το τραγούδι «Ακρογιάλια» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

Spotify, Apple Music, YouTube Music

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited