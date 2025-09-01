Δ.Ιεροκηπίας: Ειδοποίηση για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου/ σκύλων

Ο Δήμος Ιεροκηπίας καλεί όλους τους δημότες του όπως μεριμνήσουν άμεσα, για την έκδοση άδειας κατοχής για τον/τους σκύλο/σκύλους τους.

Η άδεια κατοχής σκύλου/σκύλων γίνεται με την εξόφληση του «Τέλους Άδειας Σκύλων» ύψους €20,50 ανά σκύλο και αφού προσκομιστούν τα ακόλουθα έγγραφα, στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεροκηπίας, σημειώνει η Τοπική Αρχή σε σχετικής της ανακοίνωση.

Προσθέτει επίσης πως επιβάλλεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας του σκύλου, το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο. Βεβαίωση σήμανσης του σκύλου με μικροπομπό (microchip), πιστοποιητικό εγγραφής από τις Κρατικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και προηγούμενη άδεια κατοχής σκύλου.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας επισημαίνει επίσης πως σε περίπτωση παράληψης έκδοσης άδειας κατοχή σκύλου, θα προβεί στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των ιδιοκτητών, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.

Επισημαίνει ακόμη πως με βάση τον Περί Σκύλων Νόμο οποιοδήποτε πρόσωπο-κατέχει σκύλο χωρίς άδεια ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και σημασμένος. Ακόμη κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό να εξαπατήσει την Αρμόδια Αρχή ή το Διευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη δραπέτευση ή τη διαφυγή του, επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του, προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό, ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα χωρίς να τα περισυλλέγει, περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του, και παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεροκηπίας στα τηλέφωνα 26960863 και 26961400 και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη στο τηλέφωνο 77778660, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Ιεροκηπίας.