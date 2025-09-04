Άλμα 42% στα νέα δάνεια- Απανωτά ρεκόρ δεκαετίας

Απανωτά ρεκόρ δεκαετίας καταγράφει η χορήγηση πιστώσεων στην Κύπρο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς οι μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη μία αλλά και οι ανάγκες για χρηματοδότηση επενδύσεων από την άλλη, οδηγούν σε νέα δανειοδοτικά ανοίγματα.

Η αύξηση στα νέα δάνεια για τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 57,8% σε ετήσια βάση το επτάμηνο του 2025, ενώ διψήφια αύξηση 18,1% σημειώνεται και στα δάνεια των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη τα οποία επεξεργάστηκε ο «Π», το σύνολο των δανείων που διοχέτευσαν οι τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εκτός των αναδιαρθρώσεων, διαμορφώθηκε το επτάμηνο του 2025 στα €2,9 δισ. από €2,1 δισ. το επτάμηνο του 2024, με ετήσια άνοδο 42%. Το επτάμηνο του 2024, είχε σημειωθεί αύξηση 3,2%.

Τα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις έφθασαν στα €2 δισ. τους πρώτους επτά μήνες του 2025 από €1,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πρόκειται για το ψηλότερο επίπεδο από το 2005 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Στα ψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ανεβαίνουν και τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά φθάνοντας στα €971 εκατ. από €822 εκατ. το επτάμηνο του 2024.

Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις δανείων, για τα νοικοκυριά ανέρχονται σε €509,7 εκατ. το επτάμηνο του 2025 από €306,1 εκατ. πέρσι και στις επιχειρήσεις στο €1,6 δισ. από €982,9 εκατ. το επτάμηνο του 2024.

Μειωμένα τα δάνεια τον Ιούλιο

Όσον αφορά τον Ιούλιο, τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση στα €445,3 εκατ., (από σύνολο €743,5 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €642,8 εκατ. (από σύνολο €959,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €24,9 εκατ. (από σύνολο €26,8 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €23,2 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €24,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €125,1 εκατ. (από σύνολο €185,9 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €131,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €186,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €57,3 εκατ. (από σύνολο €86,9 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €61,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €90,3 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €230,9 εκατ. (από σύνολο €425,4 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €420,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €643,6 εκατ. νέων δανείων).

Στήριξη από ισχυρή ρευστότητα

Όπως επεσήμανε στο «οικονομικό δελτίο» Ιουνίου 2025 η Κεντρική Τράπεζα, η αξιοσημείωτη αύξηση στον νέο δανεισμό καταγράφεται παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια κατά την έγκριση δανείων, διατηρώντας τη σταθερά προσεκτική στάση τους απέναντι στους πιστωτικούς κινδύνους.

Η ισχυρή ρευστότητα των τραπεζών στηρίζει τη χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποδεικνύεται, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη θετική πορεία του ΑΕΠ.

Αύξηση για πρώτη φορά από 2021

Όσον αφορά τη ζήτηση δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΚΤ, η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις αυξήθηκε, για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2021, υποστηριζόμενη από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων και την αυξημένη ζήτηση για χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων.

Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, καταγράφηκε περαιτέρω μείωση στην καθαρή ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά η οποία αποδίδεται, σύμφωνα με την Έρευνα, στις μειωμένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών και στη χρήση εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης, συγκεκριμένα στο δανεισμό από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις και στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ενώ η καθαρή ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.