Πρώτη τελετή αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του AUB

Με μία εντυπωσιακή τελετή, το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) γιόρτασε ένα ιστορικό ορόσημο: Την πρώτη αποφοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του και την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στην Πάφο, παρέστησαν ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου των Επιτρόπων, το οποίο αποτελεί την ανώτατη ηγεσία του Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο Δήμαρχος Πάφου, τα μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού, οι οικογένειες των αποφοίτων, φοιτητές και άλλοι προσκεκλημένοι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση ανέδειξε τη διαχρονική δέσμευση του American University of Beirut (AUB) για ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτομία και παγκόσμια συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε τον μεταμορφωτικό ρόλο του AUB Mediterraneo στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του AUB, Καθηγητής Fadlo R. Khuri, εξήρε το θάρρος της πρώτης τάξης των αποφοίτων. «Είτε το επιδιώξατε είτε όχι, είστε πρωτοπόροι. Επιλέξατε να περπατήσετε σε ένα νέο μονοπάτι, που δεν είχαν χαράξει προηγούμενες γενιές φοιτητών. Και με αυτόν τον τρόπο αφήσατε ένα αποτύπωμα για αμέτρητους άλλους που θα ακολουθήσουν.

Σήμερα δεν είστε απλώς απόφοιτοι του AUB Mediterraneo• είστε πολίτες του κόσμου, που φέρετε μαζί σας τόσο το αίσθημα του ανήκειν όσο και την ευθύνη που συνεπάγεται η παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη.» Ο Πρύτανης του AUB Mediterraneo, Καθηγητής Wassim El Hajj αναφέρθηκε στην πορεία και τις μελλοντικές φιλοδοξίες του πανεπιστημίου. Σήμερα είπε, «γιορτάζουμε την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών που αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο στο AUB Mediterraneo. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι».

Ο αντίκτυπός μας συνέχισε, « θα μεγαλώσει καθώς οι απόφοιτοί μας θα πορεύονται στον κόσμο, καθώς θα ενισχύουμε τους δεσμούς μας με το AUB στη Βηρυτό και καθώς θα οικοδομούμε νέες συνεργασίες στην Κύπρο, την Ευρώπη και ακόμη πιο πέρα». Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του AUB, κ. Abdo George Kadifa, επανέλαβε την απόλυτη δέσμευση του Συμβουλίου προς το δίδυμο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. «Είμαστε πλήρως και ουσιαστικά δεσμευμένοι στην ανάπτυξη και το μέλλον του AUB Mediterraneo.

Το Πανεπιστήμιό μας στην Κύπρο, τόνισε, δεν είναι δορυφορικό – είναι αναπόσπαστο μέρος του διευρυνόμενου οικοδομήματος του AUB. Οι απόφοιτοί μας δεν είναι απλώς φοιτητές• είναι οι ιδρυτικοί απόφοιτοι του AUB Mediterraneo, οι πρωτοπόροι που μετέτρεψαν ένα όραμα σε ζωντανή πραγματικότητα.» Εκ μέρους των αποφοίτων, η Marina Markarian (MSBA ’25) τόνισε το ενοποιητικό πνεύμα του ιδρύματος. Αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει στο πανεπιστήμιό μας ανέφερε,« είναι η επιτυχία του να φέρνει κοντά ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, ενώνοντάς μας μέσω της μεταμορφωτικής δύναμης της εκπαίδευσης και της έρευνας. Ως απόφοιτοι, φέρουμε μαζί μας όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την ευθύνη να δημιουργούμε και να καινοτομούμε για ένα καλύτερο μέλλον».

Ενισχυμένο με ακόμη 120 φοιτητές, που εντάχθηκαν φέτος, προερχόμενοι από 38 χώρες, το AUB Mediterraneo χτίζει πάνω στην ισχυρή κληρονομιά του American University of Beirut, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στον αυξανόμενο ρόλο της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης. Σχετικά με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo), είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης (MSCHE) των Η.Π.Α. ως παράρτημα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) του Λιβάνου. Το AUB λειτουργεί βάσει Πιστοποίησης που χορηγείται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSED) το οποίο πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου.

Όλα τα τμήματα και τα προγράμματα στο AUB Mediterraneo είναι επίσης εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας και Διαπίστευσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.