Online παιδιά: Ασφαλείς ή υποψήφια θύματα

Στην Αθήνα, στο Αμερικάνικο Κολέγιο, πραγματοποιήθηκε από 3-6 Σεπτεμβριου το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εγκληματολόγων υπό την αιγίδα της European Society of Criminology.

Το συνέδριο συγκέντρωσε ειδικούς από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανάλυση και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων στην εγκληματολογία, και ιδιαίτερα ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά και την ψηφιακή τους ασφάλεια. Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που τέθηκαν ήταν η έκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Δήμητρα Σακέλη έθεσε το ζήτημα με σαφήνεια, τονίζοντας ότι η απουσία σωστής καθοδήγησης από γονείς, εκπαιδευτικούς και αρμόδιους φορείς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θυματοποίησης των παιδιών. Οι μορφές κινδύνου που επισημάνθηκαν περιλαμβάνουν διαδικτυακή παρενόχληση, παραπλάνηση, εκφοβισμό και έκθεση σε ακατάλληλο ή επικίνδυνο περιεχόμενο. Οι ειδικοί τόνισαν ότι η πρόληψη είναι καθοριστική.

Η συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών και αρμόδιων φορέων είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Παράλληλα, η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας, η εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης και η χρήση κατάλληλων εργαλείων ελέγχου μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας. Το συνέδριο υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι ατομική ευθύνη, αλλά συλλογική πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία, η οποία απαιτεί ενεργή συμμετοχή και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπρόσθετα, στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας, ο καθηγητής Brewer από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας παρουσίασε μια καινοτόμα ερευνητική πρόταση με αντικείμενο τη χρήση συνομιλιακών πρακτόρων (chatbots) στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίησή τους για την αποτροπή της συλλογής και διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενός φαινομένου που παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτικό σε συμβατικές μεθόδους ελέγχου και πρόληψης. Όπως αναφέρεται, η ερευνητική πρόταση υποστηρίζει ότι τα chatbots μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία: έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνων, εντοπίζοντας έγκαιρα ενδείξεις προβληματικών συμπεριφορών.

Αποτροπής και παρέμβασης πρώτης γραμμής, μέσω ψυχολογικής καθοδήγησης και αποθάρρυνσης της αναζήτησης παράνομου υλικού. Ενημέρωσης και εκπαίδευσης, παρέχοντας τεκμηριωμένη γνώση για τη νομιμότητα, τις κοινωνικές και ποινικές συνέπειες, καθώς και τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης.

Η συμβολή της προσέγγισης αυτής έγκειται στη διεπιστημονική σύνθεση εγκληματολογίας, ψυχολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων πρόληψης, τα οποία δύνανται να περιορίσουν τόσο τη ζήτηση όσο και την κυκλοφορία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η εισήγηση του καθηγητή Brewer ανέδειξε ότι, παρά τις σημαντικές ερευνητικές και δεοντολογικές προκλήσεις, η ενσωμάτωση τέτοιων ψηφιακών εργαλείων στο πεδίο της εγκληματολογικής πρόληψης συνιστά μια ελπιδοφόρα κατεύθυνση για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων.

