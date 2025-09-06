Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σύλληψη στο αεροδρόμιο Λάρνακας 36χρονου που καταζητείται από τις ουκρανικές αρχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ο 36χρονος φέρεται να σχετίζεται με υπόθεση απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και συνομωσίας, που διερευνούν οι ουκρανικές αρχές».

Συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, 36χρονος, τα στοιχεία του οποίου εντοπίζονται σε Ερυθρά Αγγελία και καταζητείται από τις αρχές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «ο 36χρονος φέρεται να σχετίζεται με υπόθεση απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και συνομωσίας, που διερευνούν οι ουκρανικές αρχές». 

Όπως αναφέρεται, «γύρω στις 6.30μ.μ. χθες ο 36χρονος παρουσιάστηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, για να αναχωρήσει από την Κύπρο. Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του εντοπίζονται σε Ερυθρά Αγγελία και συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος σύλληψης. Ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς έναρξης της διαδικασίας έκδοσής του στην Ουκρανία». 

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited