Άμεση ανταπόκριση Υπ. Παιδείας στο κάλεσμα γονέων του Η' Δημοτικού Σχολείου Πάφου για αίθουσες διδασκαλίας

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Παιδείας κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου στο κάλεσμα του προέδρου του Συνδέσμου Γονέων του Η' Δημοτικού Σχολείου Πάφου Κλείτου Ιωάννου, σχετικά με δύο αίθουσες διδασκαλίας μαθητών και το γεγονός ότι έκαναν μάθημα σε αίθουσες « οικοκυρικών» αντί σε κανονικές τάξεις.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του Ή Δημοτικού Σχολείου Πάφου Ιωάννου Κλείτο, την επόμενη κιόλας μέρα από την καταγγελία του,η Υπουργός Παιδείας απέστειλε στο σχολείο όλους τους αρμόδιους λειτουργούς, οι οποίοι διαπίστωσαν και παραδέχθηκαν μπροστά τους ις πραγματικές ευθύνες. Και οι ευθύνες αυτές ανήκαν αποκλειστικά στη Σχολική Εφορεία Πάφου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε δημόσια την Υπουργό Παιδείας για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μου.

Η αποκλειστική ευθύνη για τις λυόμενες αίθουσες, τον εξοπλισμό, το ρεύμα, τα θρανία και τις καρέκλες ανήκε στη Σχολική Εφορεία Πάφου προσθέτει, και όχι στο Υπουργείο Παιδείας.

Επεσήμανε επίσης πως χάρη στην άμεση παρέμβαση του Υπουργείου, δόθηκε λύση με τη δημιουργία δύο αιθουσών διδασκαλίας, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους μαθητές, μέχρι να μετατραπούν οι λυόμενες αίθουσες σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας. Πρόσθεσε επίσης πως τα παιδιά δεν είναι και δεν θα είναι μαθητές δεύτερης κατηγορίας.

Aνέφερε τέλος πως οι γονείς έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια και να απαιτούν αξιοπρέπεια για τα παιδιά τους, σημειώνοντας πως όσοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να έχουν την τόλμη να το παραδεχτούν και να παραιτηθούν.

Σημειώνεται πως η καταγγελία αφορούσε δύο τάξεις που στεγάζονταν σε αίθουσες οικοκυρικών όπου εκεί διδάσκονταν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης, με πάγκους κουζίνας, φούρνους, πλαστικές καρέκλες και αποθηκευτικούς χώρους.