Ο Δήμος Πάφου γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει φέτος για εντέκατη συνεχή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού – Be Active.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητι- σμού και της σωματικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη. Σύνθημα της εκστρατείας είναι για ακόμη μια χρονιά το «#BeActive» («να είστε ενεργοί»), που στόχο έχει να ενθαρρύ- νει όλους τους πολίτες να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, αλλά και να παραμείνουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη σε συνεργασία με τους εθνικούς συντο- νιστές, που στην χώρα μας είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου έχει ως εξής: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 Γύρος της Πάφου 2025 - Νυκτερινός Αγώνας Δρόμου «Αροδαφνούσα» - 7.00 μ.μ. – Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου) Ο «Γύρος της Πάφου» αποτελεί το μεγαλύτερο και μαζικότερο αγώνα δρόμου της πόλης μας.

Mικροί και μεγάλοι συμμετέχουν κάθε χρόνο, μεταδίδονταςτο μήνυμα της χαράς του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι». Ο «Γύρος της Πάφου» περιλαμβάνει τρείς ειδικές διαδρομές: Διαδρομή 500 μ. για παιδιά Α΄ - ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Διαδρομή 1 χιλιομέτρου για παιδιά Γυμνασίου Νυκτερινός Αγώνας Δρόμου «Αροδαφνούσα» - 5 χλμ

Η ξεχωριστή αυτή διαδρομή μήκους 5 χιλιομέτρων,είναι ιδανική για όλους,ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατά- στασης. Μπορείτε να επιλέξετε να τρέξετε ή να περπατήσετε, απολαμβάνοντας τη μαγευτική ατμόσφαιρα της πόλης τη νύχτα και τις μοναδικές εικόνες που αφηγούνται το μύθο της Αροδαφνούσας.

Ο «Γύρος της Πάφου» διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σωματείο Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών «Στέλιος Κυριακίδης» ενώ στηρίζουν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, το Σωματείο Δρομέων Περικλής Δημητρίου, το Paphos Running Club, West Coast Runners, και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους.

Ελάτε να ζήσουμε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία και να γίνουμε μέρος ενός νυχτερινού ταξιδιού που συνδυάζει άθληση, πολιτισμό και παράδοση.

Ο «Γύρος της Πάφου» και η διαδρομή της Αροδαφνούσας, είναι εδώ για να μας θυμίζουν τη σημασία της συμμετοχής και της απόλαυσης, ανεξαρτήτως ρυθμού ή επίδοσης. Get Up and Dance – Σήκω και Χόρεψε - 8.15 μ.μ. - Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου)

H μεγάλη επιτυχημένη εκδήλωση που βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) επιστρέφει δυναμικά με πάνω από 600 συμμετέχοντες!

Άτομα από σχολές χορού, γυμναστήρια, αλλά και δημότες που θέλουν να απολαύσουν τη χαρά του χορού και της άσκησης αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος σε αυτή τη γιορτή.

Όπως αναφέρεται είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενωθούμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να γυμναστούμε με τον πιο ευχάριστο τρόπο! Ελάτε να χορέψουμε όλοι μαζί, γιατί ο χορός δεν είναι μόνο διασκέδαση είναι και άσκηση.

Ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να απολαύσουν τα οφέλη της κίνησης και της έκφρασης μέσα από το χορό.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Άσκηση στην τρίτη ηλικία - 9.00 π.μ. -Δημοτικά Μπάνια

Σε συνεργασία με το ΑΓΟ και τα Κέντρα Ενηλίκων Πάφου, Μουττάλου και Κ. Πάφου προσκαλούνται οι δημότες της τρίτης ηλικίας να συμμετάσχουν μαζί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία φίλους μας.

Ελάτε προσθέτει ο Δ.Πάφου να μάθουμε πώς να ασκούμαστε σωστά και με ασφάλεια, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής μας. Η άσκηση δεν έχει ηλικία, και μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 Από Γενιά σε Γενιά- Παραδοσιακά μαζί Πάρκο Χρωμάτων – 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Η γιορτή του αθλητισμού που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους μέσα από παραδοσιακά παιχνίδια και χορούς. Σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση παιδιά, γονείς και παππούδες κινούνται, γελούν και μοιράζονται στιγμές μέσα από δραστηριότητες που ζωντανεύουν την παράδοση και ενώνουν γενιές. Ελάτε να περάσουμε όμορφα ….

Παραδοσιακά και δραστήρια

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Νηπιαγωγείων Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 Αθλητικό Χωριό - 10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. - Πάρκο Χρωμάτων Δοκίμασε-Διάλεξε-Αθλήσου.

Το πάρκο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αθλητικό χωριό για ένα πρωινό μόνο!

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους πάντες να γνωρίσουν από κοντά μια πληθώρα αθλημάτων και να ανακαλύψουν ποιο τους ταιριάζει περισσότερο. Περιηγηθείτε στο πάρκο όπου επαγγελματίες αθλητές και εκπαιδευτές θα σας καθοδηγήσουν και θα σας δείξουν τα βασικά βήματα και τις τεχνικές κάθε αθλήματος.

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7.00 μ.μ. «Στη Σκάλα που ξεβαίνεις» Χορευτικό Κυπριακό Συναπάντημα – γατί ο χορός είναι άσκηση. Εκδήλωση σε συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τις εκδηλώσεις το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Πάφου στα τηλ: 26822854,26822218.