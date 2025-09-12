ΤΑΥ: Στον ΕΟΑ Πάφου η ευθύνη αξιοποίησης γεώτρησης στην Αγ. Μαρίνα Χρυσοχούς

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) διευκρινίζει, με αφορμή δημοσιεύματα για τη γεώτρηση στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, ότι η αρμοδιότητα για την αξιοποίησή της ανήκει αποκλειστικά στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, σημειώνοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Σημειώνεται πως η γεώτρηση έγινε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ικανοποιώντας την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Ωστόσο , δυόμιση μήνες μετά εξακολουθεί να παραμένει αναξιοποίητη, παρά τις υψηλές ανάγκες που υπάρχουν σε νερό. Συγκεκριμένα οι τοπικές αρχές δεν είχαν αποφασίσει ποιος είχε την ευθύνη να βάλει την αντλία στη διάτρηση, αλλά και να μεταφέρει το ρεύμα και να συνδέσουν αυτό το νερό για να πάει στα ντεπόζιτα της Αγίας Μαρίνας. Έτσι ένα έργο κόστους 35.000 ευρώ παραμένει αναξιοποίητο.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του ΤΑΥ αναφέρεται ότι «η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την αξιοποίηση της γεώτρησης, καθώς και για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την αξιοποίηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της υποδομής ύδατος και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην ύδρευση της Κοινότητας, ανήκουν αποκλειστικά στον οικείο ΕΟΑ».

Διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός της θέσης, η ανόρυξη και οι δοκιμαστικές αντλήσεις των γεωτρήσεων εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το οποίο διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και υποδομή.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό ζωνών προστασίας της γεώτρησης και την παροχή των σχετικών αδειών υδροληψίας. Αναφέρεται επίσης ότι η συνεχής συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία την παρούσα χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανομβρίας.

«Στόχος όλων μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η ορθολογική αξιοποίηση και εξοικονόμηση των υδάτων, με κοινό σκοπό τη διασφάλιση απρόσκοπτης, ποιοτικής και βιώσιμης υδροδότησης», λέει το ΤΑΥ.