Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες ο ψηφιακός δίσκος (cd): «ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΧΥΛΙΑ της ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ» με ερμηνεύτρια την Ελένη Ευσταθίου.

Πρόκειται για συνθέσεις του Ανδρέα Α. Αρτέμη, σε στίχους: Μαρίας Αγγελάκη, Ντίνου Κουμπάτη , Ανδρέα Θωμά καθώς και σε στίχους του συνθέτη.

Επίσης, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου ακούγονται γνωστά παραδοσιακά τραγούδια από την Κύπρο και τον ευρύτερο ελληνισμό σε διασκευές του Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Η Ελένη Ευσταθίου που μαθητεύει με τον συνθέτη, βίωσε τη λαϊκή αλλά κυρίως την Κυπριακή παραδοσιακή μουσική, και της ευρύτερης Ελλαδικής στεριανής και νησιωτικής χώρας, με όλα τα χαρακτηριστικά αυτών των τραγουδιών τα «ηχοχρώματα».

Αυτή είναι η πρώτη προσωπική της δισκογραφική εργασία.