Έναρξη Ιεροκηπίων 2025 – Ένα Μαγευτικό Πολιτιστικό Ταξίδι στη Γεροσκήπου

Ξεκινούν απόψε τα Ιεροκήπια 2025 με στόχο να αφήσουν αξέχαστες αναμνήσεις σε όλους. Σύμφωνα με τον Δ. Ιεροκηπίας η Πλατεία Γεροσκήπου αναμένεται να γεμίσει με μουσική, ενώ το κοινό θα απολαύσει μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα στα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης « Άξιος Εστί» στις 20:00 απόψε στην πλατεία Γεροσκήπου. Συμμετέχουν οι Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Φανής, και Κώστας Χατζηχριστοδούλου. Στις ενορχηστρώσεις , στο πιάνο και στην διεύθυνση ορχήστρας ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και στην καλλιτεχνική επιμέλεια ο Δημήτρης Φανής.

Όπως αναφέρεται ο Δήμος Ιεροκηπίας διοργανώνει για τρεις δεκαετίες τις εκδηλώσεις «Ιεροκήπια», έναν καταξιωμένο πλέον θεσμό πολιτισμού που έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει επίσης την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στην Κάτω Βρύση την μουσική εκδήλωση «Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ , εδώ Μαρία». Στην συνέχεια την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ακολουθεί στο Γυμνάσιο της Γεροσκήπου η θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα».

Ακόμη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 20:00 η εκδήλωση για την μέρα τουρισμού, «world tourism day 2025»που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Aliathon Resort. Tέλος την 1η Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μιχάλης Χρ. Κυπριανού τα Ιεροκήπια 2025 θα ολοκληρωθούν με την συναυλία Πορτοκάλογλου – Κότσιρα.