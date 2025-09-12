Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κρίσιμη η κατάσταση 23χρονου που παρασύρθηκε από βαν

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ σε χώρο ξενοδοχείου στο Παραλίμνι - Διερευνώνται οι συνθήκες

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες, 41χρονος ενώ οδηγούσε βαν όχημα με όπισθεν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε 23χρονο πεζό, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή, βρισκόταν σε χώρο ξενοδοχείου στο Παραλίμνι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτική κλινική στο Παραλίμνι και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος υπέστη θλάση ήπατος και πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Αμμοχώστου διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

