Χριστόδουλος Πατσαλίδης: Δεν υπάρχει λόγος η ΕΚΤ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια

Δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια για να επιτύχει σταθερό πληθωρισμό, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χριστόδουλο Πατσαλίδης.

Με τους κινδύνους για τις προοπτικές των τιμών να είναι ισορροπημένοι και μια πρόβλεψη για το 2027 που δείχνει ότι το βασικό μέτρο είναι ελάχιστα μακριά από τον στόχο, η ΕΚΤ βρίσκεται σε μια άνετη θέση που σημαίνει επίσης ότι η επόμενη κίνηση στο κόστος δανεισμού μπορεί κάλλιστα να είναι η αύξηση, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

«Τα τρέχοντα επιτόκια είναι κατάλληλα εάν ο πληθωρισμός εξελιχθεί όπως προβλέπεται», δήλωσε σε συνέντευξή του στη Φρανκφούρτη. «Επομένως, εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη σημαντική εξέλιξη, δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν μέτρα σύντομα», σημείωσε.

«Οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι, επομένως αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στη συνέχεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ διατηρεί όλες τις επιλογές της ανοιχτές. Υποστήριξε ότι «δεν θα ήθελα να αποκλείσω μια αύξηση των επιτοκίων εάν προκύψει η ανάγκη».

Ένας μεγάλος κίνδυνος που εξακολουθεί να βασανίζει την οικονομία των 20 χωρών είναι η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρά την ύπαρξη συμφωνίας, ο πρόεδρος προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορούσαν να ληφθούν περισσότερα μέτρα ως απάντηση στην επιβολή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google της Alphabet Inc. για λόγους αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Ο κ. Πατσαλίδης δήλωσε ότι «είναι δίκαιο να πούμε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένοι».

«Το 2026 αναμένουμε μια βραχυπρόθεσμη απόκλιση από τον στόχο μας του 2%, αλλά επιστρέφουμε στο 1,9% το 2027», δήλωσε. «Επομένως, δεν βλέπουμε λόγο να ανησυχούμε πολύ για μια πιο μόνιμη υποτίμηση του πληθωρισμού», υπέδειξε.

Η πρόβλεψη για 1,9% στις πιο πρόσφατες προβλέψεις και η πρόβλεψη για 2% πριν από τρεις μήνες «είναι λίγο πολύ η ίδια», είπε.

«Τα οικονομικά δεν είναι μια ακριβής επιστήμη», είπε . «Η αλλαγή οφειλόταν σε τεχνικές υποθέσεις, όπως η συναλλαγματική ισοτιμία, σε αντίθεση με κάτι θεμελιώδες».

Σε αυτό το πλαίσιο, «είναι λογικό να διατηρούμε τα δεδομένα σε χαμηλά επίπεδα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης αξιολογούν τον αντίκτυπο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αναθέωρησε και την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη την ευρωζώνης φέτος. Συγκεκριμένα, η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο.