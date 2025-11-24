Υπουργείο Γεωργίας: Αποδέσμευσαν τα ελικόπτερα γιατί δεν περίμεναν φωτιές το Νοέμβριο (φώτος)

Η Κύπρος ζήτησε ενίσχυση πτητικών μέσων από την Ελλάδα, την Ιορδανία και το Ισραήλ για αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή μεταξύ των κοινοτήτων Στρουμπιού και Κοίλης, στην Πάφο, ωστόσο με βάση τα πρωινά δεδομένα αποφασίστηκε να αφιχθούν μόνο δύο ιορδανικά ελικόπτερα, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου. Χαρακτήρισε πολύ δύσκολη την πυρκαγιά, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν αναζωπυρώσεις.

Λόγω της έντασης των ανέμων, του ανάγλυφου της περιοχής και του απροσπέλαστου δεν κατέστη δυνατό να επιχειρήσουν από κοντά οι δασοπυροσβέστες και οι πυροσβέστες. Αν και αναμενόταν να τεθεί υπό έλεγχο το απόγευμα της Κυριακής, άλλαξε η φορά και η πυρκαγιά επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει εκ νέου συντονισμός, πρόσθεσε.

Ωστόσο, είπε, με ενέργειες που έγιναν κατά την διάρκεια της νύχτας η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 21:30 ενώ επί τόπου έμειναν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για σκοπούς επιτήρησης. Κατά την διάρκεια της νύχτας, συνέχισε, επιχειρούσαν εκσκαφείς και καδενοφόρα για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προς την πλευρά της Κοίλης προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς την κοινότητα.

Όπως δήλωσε, κατά την διάρκεια της νύχτας αξιολογήθηκε η κατάσταση επικινδυνότητας και αποφασίστηκε να ζητηθεί ενίσχυση πτητικών μέσων από την Ελλάδα, την Ιορδανία και το Ισραήλ, ενώ επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητά τους και ανέμεναν ενημέρωση το πρωί της Δευτέρας. «Με βάση τα πρωινά δεδομένα αποφασίστηκε ότι δεν χρειάζεται να έρθουν όλοι και αποφασίστηκε να αφιχθούν μόνο τα δύο ιορδανικά ελικόπτερα» είπε. Ανέφερε επίσης πως ύστερα από ενημέρωση που έτυχε από τον Αντιπύραρχο και τον Διευθυντή Επιχειρήσεων, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Ο κ. Γρηγορίου χαρακτήρισε «δύσκολη» τη χθεσινή ημέρα, καθώς επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια σειρά από μεγάλες πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα ξέσπασε πυρκαγιά στην Πάχνα το πρωί της Κυριακής και ακολούθησε η πυρκαγιά στην περιοχή Στρουμπιού-Κοίλης, μεταξύ Κάθηκα και Ακουρσούς, αλλά και η πυρκαγιά στην περιοχή της Δρούσιας.

Ερωτηθείς εάν τα ελικόπτερα πυρόσβεσης αποδεσμεύτηκαν αυτή την περίοδο ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως αποδεσμεύτηκαν καθώς δεν ανέμενε κανείς να προκληθούν πυρκαγιές στα τέλη Νοεμβρίου. Τα ελικόπτερα αυτά, πρόσθεσε, ξεκινούν από τον Απρίλη και σταματούν περί τα τέλη του Οκτώβρη.