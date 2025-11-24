Παρατηρητήριο τιμών: 33 προϊόντα με συγκρατημένες αυξήσεις, 11 με μείωση

Συγκρατημένες αυξήσεις στις τιμές 33 προϊόντων και υπηρεσιών, δείχνει το νέο Παρατηρητήριο Τιμών για τον Οκτώβριο που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενώ 11 παρουσιάζουν μείωση.

Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα, στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα κ.ά.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Οκτώβριο αντικατοπτρίζει τη σταθερή συγκράτηση στις τιμές, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να κινείται το τελευταίο εξάμηνο σε επίπεδα αποπληθωρισμού, με ποσοστά -0,9% Ιούλιο και Αύγουστο, -0,7% τον Σεπτέμβριο και -0,3% τον Οκτώβριο 2025.

Μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε επίπεδο οικονομικής κατηγορίας σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 κατέγραψαν οι Υπηρεσίες με +3,0%, ενώ αρνητική μεταβολή καταγράφουν εκ νέου τα Πετρελαιοειδή με -7,5%, τα Γεωργικά Προϊόντα με -2,6% και ο Ηλεκτρισμός με -2,0%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αύξηση καταγράφει ο Ηλεκτρισμός κατά +1,7%, ενώ τα γεωργικά προϊόντα παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε αντίθεση με την περίοδο Σεπτεμβρίου-Αυγούστου που κατέγραψαν αύξηση +3,5%.

Οι αυξομειώσεις που καταγράφονται από τη Στατιστική Υπηρεσία αντικατοπτρίζονται και στις τιμές που καταγράφει το Παρατηρητήριο Οκτωβρίου, στο οποίο, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα της Υπηρεσίας με τους δείκτες τιμών για τον μήνα Οκτώβριο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 33 κατηγορίες κατέγραψαν συγκρατημένη αύξηση έναντι Σεπτεμβρίου σε ποσοστό κάτω του 3% εκτός δύο περιπτώσεων (οι 18 κατηγορίες παρουσιάζουν μειώσεις μέχρι και 16% έναντι του περσινού Οκτώβρη), 11 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση και μία κατηγορία καμία μεταβολή (κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα).

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν:

– το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά +6,5% (+1,3% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά +6,2% (+14,5% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– ο στιγμιαίος καφές κατά +3,5% (+10,0% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +3,0% (-14,5% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το βρεφικό γάλα κατά +2,7% (+8,0% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το λάδι κατά +2,5% (-7,5% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά +2,3% (-16,2% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά +2,1% (-3,6% έναντι Οκτωβρίου 2024)

Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 11 κατηγορίες με σημαντικότερες:

– το φρέσκο κρέας κατά -3,4% (-1,1% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -2,3% (-6,0% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το ρύζι κατά -2,1% (-4,1% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το πουργούρι κατά -1,5% (-3,2% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– ο ντοματοχυμός/πελτές κατά -1,5% (-1,1% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– το πουργούρι κατά -1,5% (-3,2% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– η ζάχαρη -1,2% (-7,1% έναντι Οκτωβρίου 2024)

– οι κονσέρβες ψαριού κατά -1,1% (-4,2% έναντι Οκτωβρίου 2024)

Συγκρίσεις τιμών στο ekalathi

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώσεων που προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Τιμών Οκτωβρίου σε διάφορα καταστήματα λιανικής παγκύπρια, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρουσιάζει επίσης στον πίνακα, συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα e-kalathi.

Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ότι τα απόλυτα κοινά προϊόντα σε επτά μεγάλες υπεραγορές έχουν αυξηθεί κατά 29, από 228 στις 15/10/2025 σε 257 προϊόντα στις 19/11/2025. Η κατάταξη ακριβότερης-φθηνότερης υπεραγοράς παραμένει η ίδια και στις δύο περιόδους, όπως περίπου η ίδια παραμένει και η διαφορά στην αξία του καλαθιού προϊόντων στα €153,68 (19/11/2025) έναντι €147,05 (15/10/2025). Η αξία της ακριβότερης υπεραγοράς ανέρχεται στις 19/11/2025, για 257 κοινά προϊόντα σε €1.090 έναντι €936,5 στην φθηνότερη.

Η Υπηρεσία, για ακόμα μια φορά, καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα e-kalathi και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.