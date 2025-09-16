Θετικός και ο οικονομικός απολογισμός του 23ου Pafos Aphrodite Festival

Την ικανοποίηση και την αισιοδοξία των οργανωτών του 23ο Pafos Aphrodite Festival για το μέλλον ενίσχυσε ο προκαταρκτικός οικονομικός απολογισμός της διοργάνωσης, ο οποίος δείχνει ένα ισοσκελισμένο αποτέλεσμα εσόδων και εξόδων.

Σημειώνοντας επίδοση στα χρονικά του Pafos Aphrodite Festival, οι εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων (τιμές από €35 μέχρι €120), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ανήλθαν σε €272.000 περίπου. Στο έσοδο αυτό προστίθεται το ποσό €200.000 από χορηγίες και συγκεκριμένα €150.000 από το Κράτος (Θεσμικό Χορηγό από την έναρξη του θεσμού) διά του Υφυπουργείου Πολιτισμού, €30.000 από την Τράπεζα Κύπρου και €20.000 από τον ΟΠΑΠ (Κύπρου).

Τα έξοδα ανήλθαν σε €465.000 περίπου, από τα οποία ποσό €450.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά τις υπη-ρεσίες παραγωγής, οργάνωσης και προβολής του Φεστιβάλ (σύμβαση μέσω ανοικτού διαγωνισμού με την εταιρεία Παπαδόπουλος & Σχοινής Παραγωγές Λτδ) και ποσό €15.000 περίπου αφορά διάφορα έξοδα (μεταφορά, συναρμολό-γηση και αποσυναρμολόγηση των κερκίδων, απασχόληση προσωπικού του Δήμου, αγορά υπηρεσιών από την Αστυνο-μία, διαχείριση της διάθεσης εισιτηρίων κ.α.).

Σημειώνεται, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι η διοργάνωση δεν επιβαρύνθηκε με μισθούς προσωπικού αφού το έργο της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus διεκπεραιώνεται από μέλη του προσωπικού του Δήμου Πάφου - μοναδικού μετόχου και ιδιοκτήτη της εταιρείας - χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Όπως αναφέρεται, η σχεδόν απόλυτη πληρότητα (συνολικά παρακολούθησαν τις δύο παραστάσεις στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου περίπου 4.200 θεατές), η ποιότητα της παραγωγής από καλλιτεχνικής και τεχνικής απόψεως και το επίπεδο οργάνωσης και εξυπηρέτησης, σε συνδυασμό με το υποβλητικό σκηνικό και περιβάλλον της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου στο Λιμανάκι της Πάφου, συνέθεσαν μιαν επιτυχία που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ένα χρόνο μετά την επανεκκίνηση του Φεστιβάλ.

Η φετινή 23η διοργάνωση του Pafos Aphrodite Festival, σημαδεύτηκε σε διάφορα επίπεδα, γεγονός που επιβεβαίωσε τη διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση του θεσμού και ενίσχυσε την ανθεκτικότητα και την προοπτική του.

Η Διοίκηση της εταιρείας εκφράζει και με την ευκαιρία αυτή τις θερμές ευχαριστίες της προς τους θεατές που παρακολούθησαν τις παραστάσεις, τους χορηγούς του Φεστιβάλ και τις διάφορες Υπηρεσίες του Κράτους και εταιρείες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα που συνέβαλαν στην οργάνωση και εκτέλεση του Φεστιβάλ με αξιοσημείωτη επιτυχία και επάρκεια. Θεσμικός χορηγός του Pafos Aphrodite Festival 2025 ήταν το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας , η Τράπεζα Κύπρου,και ο ΟΠΑΠ Κύπρου.