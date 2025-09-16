Κοίτα ποιος πήρε το (κλαμένο) μετάλλιο

Μα είναι αντρική συμπεριφορά αυτή; Και μάλιστα παίκτη στο ΝΒΑ; Να κλαίει σαν απατημένη σύζυγος επειδή ηττήθηκε η ομάδα του; Όποια κι αν είναι η ομάδα του. Η δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη…

Γιατί αγαπητέ, Αλπερέν Σεγκούν, δεν περίμενες να πάρεις το ευρωμπάσκετ, να νικήσεις δηλαδή και τη Γερμανία και να μας στείλεις μαζί με τους Γερμανούς για μπάνια στη θάλασσα τώρα που φυσούσε δροσερό αεράκι;…

Να εξηγούμαι: Τα ίδια και χειρότερα ίσως να έλεγαν και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου αν νικούσαν την ομάδα σου. Αλλά δεν σε έφτανε να θυμηθείς την καταστροφή της Σμύρνης, έπρεπε να δείξεις πόσο μικρός χαρακτήρας είσαι, όταν τα έβαλες επί προσωπικού με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στον οποίο υποκλίνεται όλος ο αθλητικός και όχι μόνο πλανήτης.

Και τόση ήταν η… αξιοπρέπεια σου που απέφυγες και μια χειραψία με τον τρίτο, εσύ ο δεύτερος, ο κλαψιάρης και κακομαθημένος γενίτσαρος.

Το πρόσεξαν αρκετοί. Κανένας παίκτης της Εθνικής Τουρκίας δεν έμοιαζε με Μογγόλο της Ανατολής. Όλοι σας είσαστε λευκές ευρωπαϊκές φάτσες με νοοτροπία όμως αρρωστημένη. Κεμαλικός μάς είπαν ότι είσαι…

Σκέψου το αυτό με τους γενίτσαρους. Ήταν οι πιο φανατικοί ανθέλληνες, δεν συγχωρούσαν κανέναν Έλληνα αν έπεφτε στα χέρια τους.

Ήσουν αγέννητος κι εσύ και οι παππούδες σου όταν Αρμένιοι και Έλληνες σφαγιάζονταν για να καθαρίσει η Μικρά Ασία από δαύτους…

Πού το είχες απωθημένο τόσο δροσερό αεράκι από το 1922; Και τι ξέρεις εσύ από θάλασσα και μπάνια ανθρώπων που πνίγονταν κατά εκατοντάδες στη δραματική τους προσπάθεια να σώσουν τη ζωή τους από τα μαχαίρια και τις σπάθες;

Είναι πνεύμα και νοοτροπία αθλητή αυτή; Ευ αγωνίζεσθαι και τρίχες κατσαρές…Ο καλύτερος παίκτης της Τουρκίας και ο πιο μικρόψυχος. Το ξέρεις ότι αρκετοί από τους συμπατριώτες σου-και μπράβο τους-ζήτησαν να κατεβούν τα ανθελληνικά ποστ; Τι περίμενες δηλαδή; Να ξεσηκωθούν όλοι και να μπουν στο στρατόπεδό σου. Πώς θα παίξεις αύριο στο ΝΒΑ εναντίον του πιο σεμνού και ταπεινού παίκτη που του αρνήθηκες τη χειραψία;

Τέλος πάντων, καλύτερα τρίτος και αξιοπρεπής παρά δεύτερος και ξεφτίλας! Δεν πρέπει να ασχοληθούμε άλλο μαζί σου. Μόνος σου τα έκανες όπως τα έκανες.

Δεν θα σου περάσει, είμαι σίγουρος. Οι γενίτσαροι δεν ζητάνε συγγνώμη ποτέ. Γεννήθηκαν μικρόψυχοι και μια ζωή θα συμπεριφέρονται ως τέτοιοι…

Και κάτι τελευταίο. Ο προπονητής σου που ζει και πληρώνεται στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Επέδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό! Κύριος ο Αταμάν, ούτε γροθιές, ούτε πορδές…