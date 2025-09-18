Αναμενόμενο γεγονός για μεγάλο διάστημα η προκήρυξη του έργου της μαρίνας είπε ο Α. Δημητριάδης

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέας Δημητριάδης καλωσόρισε την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο της Μαρίνας της Πάφου, προσθέτοντας πως ήταν ένα αναμενόμενο γεγονός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείς σχετικά , ο κ. Δημητριάδης, χαρακτήρισε εξαιρετικά θετική την εξέλιξη, υπενθυμίζοντας πως το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ήταν το πρώτο Επιμελητήριο στην Κύπρο που από το 1990 προωθούσε την δημιουργία Μαρίνων και ιδιαίτερα στην Πάφο με επιλεγμένη περιοχή την περιοχή που πρόκειται να γίνει τώρα η Μαρίνα της Πάφου, την περιοχή Ποτίμων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δημητριάδης σημειώνει πως τα έγγραφα του διαγωνισμού προνοούν δύο ξεχωριστές επιλογές , προσθέτοντας πως η πρώτη επιλογή προνοεί για έργο μαρίνας δυναμικότητας 1000 θέσεων σκαφών, σε λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά είπε 70% - 80% θαλάσσιες και 30% χερσαίες, πλέον οικιστική και εμπορική ανάπτυξη. Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε πως η 2η επιλογή προνοεί για μαρίνα με τις ίδιες προδιαγραφές που προανέφερε όσον αφορά τους θαλάσσιους και τους χερσαίους χώρους ελλιμενισμού, πλέον οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, υποδομή για κρουαζιερόπλοια και δυνατότητα να περιλαμβάνει ξενοδοχειακή υποδομή. Όπως τόνισε, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, το κράτος δίνει αυτές τις δύο επιλογές στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες .

Επεσήμανε ακόμη πως οι στόχοι του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ναυτικού και τουρισμού κρουαζιερόπλοιων, δημιουργία σύγχρονης μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, να δημιουργηθεί οικονομική ανάπτυξη και κενές θέσεις εργασίας, αναβάθμισης των υποδομών και αστικού περιβάλλοντος και γενικά μια βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαδικασία του διαγωνισμού συνέχισε προνοεί δύο στάδια. Συγκεκριμένα είπε, θα διεξαχθεί σε δύο ξεχωριστές, διαδοχικές φάσεις, που είναι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Αναφορικά με την Φάση 1 που είναι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι, κατάλληλοι, οικονομικοί φορείς καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για να αποκτήσουν, μετά από αξιολόγηση, τη δυνατότητα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Σε σχέση με την Φάση 2 που είναι η πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, ανέφερε πως πρόκειται για δεσμευτικές προσφορές στην οποία οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αναλυτικές προσφορές, με τελικό στόχο τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης που θα αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και μεταβίβαση του έργου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 16.12.25 τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις 10.2.26 και η έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στις 10.3.26 και η επιλογή του Ανάδοχου στις 30.11.26.

Επεσήμανε ακόμη πως υπάρχουν κάποια κριτήρια προεπιλογής σημειώνοντας πως υπάρχει πρόνοια ο προσφοροδότης να μην έχει καταδίκες για διαφθορά, απάτη, ξέπλυμα και τρομοκρατία, πτώχευση ή άλλα επαγγελματικό παράπτωμα.

Ακόμη να έχει, όπως είπε, χρηματοοικονομική ικανότητα άμεσα διαθέσιμα πέραν των 50 εκατ. να έχει τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε ανάπτυξη μαρίνων, λιμένων την τελευταία 15ετία, να έχει εμπειρία από μια μαρίνα δυναμικότητας πέραν των 600 θέσεων, δύο μαρίνες πέραν των 700 θέσεων συνολικά ή τρεις μαρίνες πέραν των 800 θέσεων συνολικά. Ακόμη να έχει εμπειρία από έργα πέραν των 60 εκατομ.σε μαρίνες λιμάνια με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εμπειρία σε μεικτές αναπτύξεις ακινήτων πέραν των 75 εκατ. ή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο κ. Δημητριάδης είπε πως επειδή στο παρελθόν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές αναμένουν ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων έμπειρων επενδυτών στον τομέα μαρίνων διεθνώς και ότι η κατασκευή και η υλοποίηση αυτού του έργου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις επί της οικονομίας, όχι μόνο της Πάφου αλλά και της Κύπρου γενικότερα, πολλαπλασιαστικά οφέλη ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και προσέλκυση ναυτικού τουρισμού και επενδυτών , ανάδειξη της περιοχής σε πόλο έλξης και πολλά άλλα θετικά πλεονεκτήματα για τον τόπο μας.

Πρόσθεσε ακόμη πως ο χώρος εκείνος θα παραχωρηθεί στον επιτυχόντα προσφοροδότη για διάρκεια 55 ετών σε πρώτη φάση, προσθέτοντας πως αυτές είναι οι γενικές πρόνοιες του διαγωνισμού και να αναμενόμενα οφέλη.