Απάντηση Δ. Ιεροκηπίας για την προκήρυξη προσφορών για τα παραλιακά snack-bar της Γεροσκήπου

Απάντηση στα δημοσιεύματα που αφορούν τις ενέργειες του Δήμου Ιεροκηπίας αναφορικά με την προκήρυξη προσφορών για τα τρία παραλιακά snack-bar της Γεροσκήπου, δίνει με γραπτή του ανακοίνωση ο Δήμος Ιεροκηπίας.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Γεροσκήπου, αφού εκμίσθωσε κρατική γη και αφού εξασφάλισε όλες τις αναγκαίες άδειες, ανήγειρε το 2018, μετά από δανεισμό, τρία περίπτερα τύπου snack-bar στη Δημοτική Παραλία. Στο χώρο όπου βρίσκεται το snack-bar 1 υπήρχαν παράνομα υποστατικά μέχρι και το 2018. Τον Φεβρουάριο του 2018, ο Δήμος Γεροσκήπου σύναψε συμφωνία υπενοικίασης για απευθείας ανάθεση του snack-bar 1 στον Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος, παρά την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή (Αύγουστος 2017), με την οποία εκφράζεται η διαφωνία του με την απόφαση του Δήμου Γεροσκήπου να υπεκμισθώσει το συγκεκριμένο ακίνητο χωρίς ανοικτό διαγωνισμό. Στη συμφωνία καταγράφεται ρητώς ότι ο ενοικιαστής “υποχρεούται να παραδώσει ελεύθερη κατοχή του μισθίου κατά τη λήξη της χρήσης”.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι “η χρήση δεν θα ανανεωθεί καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι νομικά υποχρεωμένο πριν τη λήξη της θητείας του, να προκηρύξει και συμπληρώσει ανοικτές δημόσιες προσφορές για νέα άδεια χρήσης”. Για διάφορους λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ανανέωσε τη συμφωνία το 2021, αλλά και το 2023, αγνοώντας την αρνητική γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου ημερ. 10/11/2023. Στη γνωμάτευση, μάλιστα, σημειώνεται ότι οι λόγοι που επικαλείται ο κ. Ξενοφώντος “δεν έχουν νομικό έρεισμα”.

Επιπρόσθετα συνεχίζει η ανακοίνωση, στις 10 Οκτωβρίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας (δηλ. ο νέος Δήμος) αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την ανανέωση της εκμίσθωσης του χώρου, με βάση επιστολή του Τμήματος Κτηματολογίου ημερ. 25/7/2024, η οποία ενημερώνει τη δημοτική αρχή ότι, στις 26/6/2024, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του χώρου στον Δήμο, σημειώνοντας ότι “η υπεκμίσθωση να γίνει με βάση διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού”. Μάλιστα, στην επιστολή του Κτηματολογίου τονίζεται ότι αν δεν τηρήσουμε οποιοδήποτε από τους όρους της συμφωνίας η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ανακληθεί αυτόματα. Ακολούθως συνεχίζει ο Δήμος στην ανακοίνωση του, στις 22 Νοεμβρίου 2024, υπογράφτηκε η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ μέρους της Κυβέρνησης, και του Δήμου Ιεροκηπίας, με τον ίδιο πάντοτε όρο περί “ανοικτού διαγωνισμού”. Στη σύμβαση σημειώνεται ότι αν δεν τηρήσουμε τους όρους “ο Ιδιοκτήτης”, δηλαδή το κράτος, “αποκτά το δικαίωμα να μπει στο κτήμα και να Στις 7 Απριλίου 2025, το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας στον Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων Πολέμου, ο οποίος είχε αιτηθεί στις 30/8/2023 την παραχώρηση του snack-bar 1 στον Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος, ότι “σε περίπτωση υπεκμίσθωσης αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, για το ενδεχόμενο ανανέωσης της σύμβασης υπεκμίσθωσής του, ο κ. Ξενοφώντος θα πρέπει να λάβει μέρος σε διαδικασίες ανοιχτού διαγωνισμού που θα προκηρύξει ο Δήμος”.

Στις 12 Ιουνίου 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την υπεκμίσθωση των τριών snack-bars. Ο Δήμος Ιεροκηπίας διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορά ότι δεν παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. η επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 2/5/2025. Η εν λόγω επιστολή αποτέλεσε θέμα συζήτησης στη συγκεκριμένη συνεδρία του Δ.Σ. και συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά της.

Στις 17 Ιουλίου 2025, ο Δήμος, μετά από απαίτηση μελών του Δ.Σ., έλαβε γνωμάτευση από τον Νομικό του Σύμβούλο. Σ’ αυτή ξεκαθαρίζεται ότι “ο Δήμος είναι εκ του Νόμου υποχρεωμένος να προχωρήσει σε σχετική προκήρυξη διαγωνισμού και η απευθείας ανάθεση δεν επιτρέπεται από νόμο ή κανονισμό”.

Στις 21 Ιουλίου 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, επαναβεβαίωσε την απόφασή του για προκήρυξη διαγωνισμού και για τα τρία snack-bar.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 έληξε η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την υπεκμίσθωση των τριών snack-bar. Η διαδικασία έγινε μετά από ανοικτό διαγωνισμό, ως η συμφωνία Δήμου – Κυβέρνησης. Οι προσφορές υποβλήθηκαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (e-procurement).

Ο Ανδρέας Ηλία Ξενοφώντος δεν υπέβαλε προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον νόμο, τους κανονισμούς, καθώς και τους όρους της συμφωνίας με την Κυβέρνηση. Δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκμισθώσει τον χώρο απευθείας, χωρίς ανοικτό διαγωνισμό.

Εάν και εφόσον η Κυβέρνηση αποφασίσει να τροποποιήσει τους όρους της μίσθωσης, τότε ο Δήμος θα επανεξετάσει το θέμα, καταλήγει η ανακοίνωση. Στο μεταξύ σημειώνεται πως οργανωμένα σύνολα, κόμματα και απλοί πολίτες προετοιμάζουν διαμαρτυρίες μετά και την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας να προχωρήσει σε προκήρυξη των προσφορών για το κέντρο του Ρίκκου, ιδιοκτησίας του Ανδρέα Ηλία Ξενοφώντος που αποτελεί παραδοσιακό καφεστιατόριο με ιστορία πολλών χρόνων στην παραλία της Γεροσκήπου.