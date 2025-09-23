Πέρασε από τεχνικό έλεγχο το λεωφορείο που εκδηλώθηκε η φωτιά λέει ο ΟΣΥΠΑ

Το λεωφορείο που εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα στις 06:45 το πρωί είχε αγορασθεί καινούργιο από την εταιρεία το 2010, είναι 15 ετών και είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο περί τα τέλη Αυγούστου , σύμφωνα με τον διευθυντή του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου Ανδρέα Ροδοσθένους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Ροδοσθένους ανέφερε πως εκδηλώθηκαν αρκετές ζημιές στο λεωφορείο, προσθέτοντας πως το λεωφορείο διαθέτει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης το οποίο αν και λειτούργησε δεν έγινε εφικτό να κατασβησθεί η πυρκαγιά, σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού, όπως είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσο το συγκεκριμένο σύστημα συμβάλει στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ο κ. Ροδοσθένους σημείωσε πως αυτό εξαρτάται σε ποιο σημείο εκδηλώνεται η φωτιά και πόσο εκτεταμένη είναι η φωτιά.

Πρόσθεσε πως στην σκηνή κλήθηκε ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία που ωστόσο προς το παρών δεν έχει προχωρήσει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης για το ποιο είναι δηλαδή το αίτιο της πρόκλησης της φωτιάς.

Από τις πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με τον κ. Ροδοσθένους η φωτιά ίσως ξεκίνησε από την υπερθέρμανση που προκάλεσε το μπλοκάρισμα ενός από τους πίσω τροχούς. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ροδοσθένους απάντησε πως όλα τα μαθητικά λεωφορεία αλλά και τα υπόλοιπα χωρίς καμία διάκριση έχουν περάσει από σχετικούς ελέγχους.

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:08. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της μηχανής του λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και επεκτάθηκε στον χώρο της καμπίνας.

Ο οδηγός, αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθε με ασφάλεια, ενώ δεν μετέφερε επιβάτες κατά την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.