Στις 9/10 στην Ολομέλεια νομοσχέδιο για λειτουργία Συμβουλίων Εθελοντισμού

Στις 9 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής νομοσχέδιο και κανονισμοί που αφορούν στη λειτουργία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Αντρέα Καυκαλιά.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Καυκαλιάς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβούλιων Εθελοντισμού, των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού και των Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού, που σήμερα είναι εγγεγραμμένα ως σωματεία.

Ο κ. Καυκαλιάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν πέρασε στους κανονισμούς η πρόταση του ΑΚΕΛ για συμπερίληψη πρόνοιας, ώστε οι όροι εργοδότησης και τα ωφελήματα των εργαζομένων να ρυθμίζονται με παγκύπρια συλλογική σύμβαση εργασίας. Έκανε λόγο, δε, για «ωμό εκβιασμό» από πλευράς του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ότι αν περνούσε η ρύθμιση αυτή θα απέσυρε τους κανονισμούς.

Διερωτήθηκε, δε, «με ποιούς τρόπους και ποιά μέτρα η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει τον στόχο που περιλαμβάνεται στην κοινοτική οδηγία για κάλυψη των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο 80%» και κάλεσε τον Υπουργό Εργασίας να απαντήσει.

ΚΥΠΕ

