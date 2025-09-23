Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με το άρθρο 5: «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούμε»

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, επισημαίνει με δήλωσή του το ΝΑΤΟ, σχετικά με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 αλλά και την εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, είτε στην Πολωνία ή μόλις χθες στη Δανία.

Προειδοποιώντας με την ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλους, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, εξέφρασε "την πλήρη αλληλεγγύη" του στους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

Για σκόπιμες ενέργειες ή κραυγαλέα ανικανότητα της ρωσικής πλευράς έκανε λόγο από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

ΝΑΤΟ: Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη

"Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν", αναφέρει το ΝΑΤΟ στη δήλωσή του.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για πάνω από δέκα λεπτά. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι "αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς". Τονίζει, επίσης, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε βάσει του Άρθρου 4. Στις 10 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε απάντηση στην μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι - συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας - έχουν βιώσει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία.

"Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί".

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι η απάντηση του στις απερίσκεπτες ενέργειές της θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Παράλληλα, υπενθυμίζει, ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η "Ανατολική Φρουρά" για να ενισχυθεί η θέση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. "Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας θέση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας", αναφέρει η δήλωση.

Επιπλέον, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: "Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη."

Τέλος, επισημαίνεται ότι "οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας".

Μαρκ Ρούτε: Είτε σκόπιμες είτε "κραυγαλέα ανικανότητα" οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας -συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά- ήταν είτε σκόπιμες, είτε "κραυγαλέα ανικανότητα", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Πρόσθεσε όμως ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε αξιολογήσει αμέσως μια απειλή όταν τα αεριωθούμενα του ΝΑΤΟ συνόδευσαν ρωσικά αεριωθούμενα εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα.

"Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (...) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στην Εσθονία.

Παράλληλα εκτίμησε ότι ακόμη είναι "πολύ νωρίς" για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. "Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (...) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε", είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με την Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ