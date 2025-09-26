Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Τραμπ: Το TikTok υπό αμερικανική ιδιοκτησία - Ο Σι Τζινπίνγκ ενέκρινε την συμφωνία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αν και λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, όπως αναφέρει το Associated Press,  ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «έδωσε το πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο καθορίζει ότι η προτεινόμενη συμφωνία για τη συνέχιση της λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρει τη μορφή μιας «περιορισμένης πώλησης», σχεδιασμένης να καλύψει τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε επικυρώσει πέρσι νόμο που απαιτούσε από την κινεζική ByteDance να μεταβιβάσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία του TikTok σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ έως τις αρχές του τρέχοντος έτους, διαφορετικά η εφαρμογή θα κινδύνευε με καθολική απαγόρευση. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει μέχρι σήμερα υπογράψει διαδοχικά διατάγματα που κρατούν την πλατφόρμα ενεργή στην αμερικανική αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της συμφωνίας.

Αν και λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, όπως αναφέρει το Associated Press,  ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «έδωσε το πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του TikTok θεωρείται ότι θα επηρεάσουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί – ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες – ενημερώνονται και καταναλώνουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center, το 43% των ενηλίκων κάτω των 30 στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι ενημερώνονται συστηματικά μέσω του TikTok, ποσοστό που ξεπερνά κάθε άλλη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του YouTube, του Facebook και του Instagram.

Tags

ΗΠΑΚΙΝΑTIKTOK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα