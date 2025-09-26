Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου». Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

