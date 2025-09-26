Άνοιξε τις πύλες του το 1ο Φεστιβάλ Λουκουμιού Γεροσκήπου

Άνοιξε τις πύλες του το Πρώτο Φεστιβάλ Λουκουμιού Γεροσκήπου με διάφορες δράσεις και την συμμετοχή μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία Γεροσκήπου που δημιούργησαν με το λουκούμι έργα τέχνης.

Στόχος των διοργανωτών του Λαογραφικού Ομίλου Αφροδίτη και του Κέντρου Μελετών ΑΚΤΗ είναι η φήμη του λουκουμιού της Γεροσκήπου να περάσει και εκτός συνόρων της Δημοκρατίας .

Η Ηλιάνα Κουλαφέτη από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους ανέφερε πως η δραστηριότητα τιμά τον παραδοσιακό πολιτισμό της Κύπρου και κυρίως την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Η κ. Κουλαφέτη εξέφρασε την ικανοποίηση της λέγοντας πως το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού στηρίζει τέτοιες δράσεις οι οποίες, όπως είπε, κυρίως δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή, να δοκιμάσουν και να αντιληφθούν σε βάθος βιωματικά ποια είναι η παράδοση μας και η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Τα παιδιά συνέχισε,«έρχονται σε άμεση επαφή», προσθέτοντας πως ως Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού θέλουν να στηρίζουν τέτοιες δράσεις και να βρίσκονται κοντά στους Δήμους, στις κοινότητες, στα φυσικά πρόσωπα , και στους ιδιωτικούς φορείς που έχουν την αγάπη και το μεράκι να υλοποιούν τέτοιες δράσεις, αλλά και να φέρνουν στο προσκήνιο μέσα από τη διαδραστικότητα κυρίως και την βιωσιμότητα τρόπους με τους οποίους μπορούμε καλύτερα να γνωρίζουμε τον τόπο μας , την πολιτιστική ταυτότητα και την μνήμη, συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε η κ. Κουλαφέτη οι γεύσεις δεν είναι απλά γαστρονομικά προϊόντα για την διαβίωση και την επιβίωση μας, αλλά είναι φορείς μνήμης, αναμνήσεων, πολιτιστικών εκφράσεων που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη για να συγκεντρωνόμαστε στα τραπέζια και να δημιουργούμε. Ερωτηθείς ποιά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η κ. Κουλαφέτη απάντησε πως είναι το γεγονός ότι έρχονται τόσες πολλές δημιουργικές προτάσεις στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού λέγοντας πως οφείλουν να τις κρίνουμε εντελώς αντικειμενικά βλέποντας την δημιουργικότητα.

Η Άννα Τσέλεπου πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου Αφροδίτη Γεροσκήπου και εκ μέρους του Κέντρου Έρευνας και Μελετών ΑΚΤΗ ανέφερε πως ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου κατέθεσε την πρόταση για να κάνουν την γιορτή για το λουκούμι. Έχουμε είπε «καταγράψει ως Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη Γεροσκήπου το λουκούμι στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά », προσθέτοντας πως μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού μπόρεσαν να πάρουν μια χρηματοδότηση για την διοργάνωση ενός διήμερου φρστιβάλ προβολής και προώθησης του λουκουμιού.

Πρόσθεσε πως η πρώτη ημέρα του Φεστιβαλ είναι αφιερωμένη στα παιδιά, σημειώνοντας πως όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δ. Ιεροκηπίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Γεροσκήπου συμβάλλοντας ενεργά σε μια δράση που έχει σχέση με την τέχνη αλλά και με το λουκούμι.

Το λουκούμι συνέχισε, που αποτελεί προϊόν της Γεροσκήπου με μεγάλη ιστορία 135 χρόνων πρέπει να έχει μια εξωστρέφεια και να βγεί προς τα έξω για να το γνωρίσει ο κόσμος. Τα έργα τέχνης που δημιούργησαν οι μαθητές με το λουκούμι τα τοποθέτησαν σε κορνίζες, ενώ την δεύτερη ημέρα της δράσης τους που είναι η Κυριακή θα μπορεί το κοινό να δει τα έργα τέχνης, και την έκθεση των έργων τέχνης. Επίσης την Κυριακή γυναίκες θα δώσουν προτάσεις για το πώς μπορεί το λουκούμι να περάσει είτε στην γαστρονομία, είτε στην μαγειρική του τόπου μας. Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα αλλά και ανθρώπους του τόπου μας οι οποίοι θα πωλήσουν τοπικά και εποχιακά προϊόντα.

Τέλος το Φεστιβάλ λουκουμιού θα κλείσει με μεγάλη εκδήλωση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την συμμετοχή των Νομάδων. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμος Ιεροκηπίας δια στόματος του αντιδημάρχου Γεροσκήπου του Δ. Ιεροκηπίας Ανδρέα Σιήκκη, προσθέτοντας πως ως Τοπική Αρχή είναι συμπαραστάτες αυτών των οργανωμένων συνόλων.

Ο κ. Σιήκκης είπε πως η διοργάνωση έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες παιδιά να δούν το παραδοσιακό λουκούμι αλλά και να γνωρίσουν την ιστορία του λουκουμιού της Γεροσκήπου.

Τέλος ο Γιώργος Γαβριήλ παραγωγός λουκουμιού στην Γεροσκήπου εξέφρασε την ικανοποίηση του που σήμερα Παρασκευή η πλατεία της Γεροσκήπου πλημμύρισε από παιδιά. Στόχος τους τα τελευταία χρόνια, είπε ο κ. Γαβριήλ, είναι να μεταλαμπαδεύσουν την παράδοση που κληρονόμησαν , και να την μεταφέρουν στις νέες γενιές ειδικά σε μια περίοδο που και ο δημογραφικός χαρακτήρας του νησιού αλλάζει.

Λίγα πράγματα συνέχισε έχουν μείνει που μας συνδέουν με τις ρίζες. Η επιθυμία μας κατέληξε είναι να φέρουμε τα παραδοσιακά μας προϊόντα στην νέα γενιά και με καινοτόμες πρωτοβουλίες. Στην πλατεία της Γεροσκήπου μετέβη και η μασκότ της Pafos FC Dracon.