Γενικότητες και μεγαλoστομίες

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ποσώς αποτέλεσε κομβικό σημείο, ούτε εμπεριείχε ακόμη και «ιστορικά στοιχεία», όπως επιχείρησαν ορισμένοι στην Κύπρο να μας πείσουν. Η τάση στο εσωτερικό για υπερβολές, χωρίς αντίκρισμα, για το εύρος και την -υποτίθεται- δυναμική αυτής της παρέμβασης, είναι ένδειξη της μονομερούς εμμονής και αδημονίας του προεδρικού περίγυρου να ανακυκλώνει μεγαλόστομες διακηρύξεις έχοντας στραμμένο το βλέμμα στο εσωτερικό μέτωπο και την εξυπηρέτηση της επικοινωνιακής τους τακτικής.

Η πραγματικότητα είναι πως ούτε επική ούτε ιστορική ούτε «έριξε το γάντι στον Τούρκο Πρόεδρο» ήταν η ομιλία Χριστοδουλίδη. Μια παρέμβαση η οποία ακόμη μια φορά παρουσιάσθηκε σε σχεδόν άδεια αίθουσα, ένδειξη της πλήρους, αν όχι έλλειψης αξιοπιστίας, τουλάχιστον αδιαφορίας, για το τι καταθέτει στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά μετά τη διαπίστωση της διεθνούς κοινότητας για τις ευθύνες και της ελληνοκυπριακής πλευράς σε σχέση με το Κυπριακό με το ατέρμονο αδιέξοδο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν πείθει για τις προθέσεις του αναφορικά με την προτροπή-πρόσκληση προς τον Ταγίπ Ερντογάν «να τερματίσει την κατοχή, μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα». Γιατί ο διεθνής παράγοντας, παρά το γεγονός ότι δεν αποδέχεται το τωρινό αφήγημα της τουρκικής πλευράς για δύο κράτη, εντούτοις, γνωρίζει και λαμβάνει υπόψη την εξελικτική πορεία των ευρύτερων προσπαθειών για επίτευξη συνολικής διευθέτησης. Σημειώνει τα εν εξελίξει γεγονότα και όχι μόνο τις θέσεις των πλευρών σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και το τι κάνουν στην πράξη για να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου της επανένωσης. Δεν αναμένουν κανέναν Νίκο Χριστοδουλίδη να διακηρύξει σήμερα ότι είναι έτοιμος για λύση, όπως τη μετέφερε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως αντίβαρο της θέσης των δυο κυρίαρχων κρατών, ενώ ο ίδιος παρέλειψε για τριάντα τώρα μήνες να παρουσιαστεί αποφασισμένος «να μετατρέψει την γεωγραφική θέση της Κύπρου σε μια σύνθετη περιοχή σε στρατηγικό πλεονέκτημα», όπως εκφράσθηκε στην ομιλία του. Επιθυμούμε πραγματικά να αντιληφθούμε πώς αντικατοπτρίζεται αυτή η αποφασιστικότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μήπως αιθεροβατώντας ότι μπορούμε ως Κύπρος να στριμώξουμε την Τουρκία;

Μίλησε ο Πρόεδρος στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την ετοιμότητά του για λύση. Την ίδια στιγμή κατά την οποία κρύβεται πίσω από την αδιαλλαξία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, θα πρέπει να μας αποδείξει ότι όλος ο συρφετός που τον στηρίζει συμφωνεί με τις διακηρύξεις του για ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Στην Κύπρο δεν γνωρίζουμε πόσοι ακόμη παίρνουν στα σοβαρά αυτά που εκστομίζει κατά καιρούς ο σημερινός Πρόεδρος. Δυστυχώς όμως ούτε η εταίροι μας ούτε τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να πεισθούν για τις προθέσεις του. Γιατί δεν έδωσε, πέραν των φραστικών προσεγγίσεων, οποιεσδήποτε ενδείξεις για υπερβατικές κινήσεις.