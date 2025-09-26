Συνάντηση ΣΕΛΚ με ΑΚΕΛ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μείωση του φορολογικού βάρους για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου πραγματοποίησε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση και οι προοπτικές που δημιουργεί για την οικονομία και την κοινωνία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν το νέο φορολογικό πλαίσιο, με στόχο τη διασφάλιση ενός δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού συστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μείωση του φορολογικού βάρους για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο ΣΕΛΚ υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου με όλα τα πολιτικά κόμματα και τους θεσμικούς φορείς, ώστε η μεταρρύθμιση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για συμβολή με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, με στόχο ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα στηρίζει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της χώρας.

