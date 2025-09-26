Λογική κατάληξη για την ΑΤΑ αναμένει ο Μάκης Κεραυνός

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λογική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ, αναμένει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάης Κεραυνός, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Maria Luis Albuquerque.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο υπουργός ανέφερε ότι «πάντοτε ως Υπουργείο Οικονομικών μελετούμε προληπτικά όλα τα σενάρια και είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει το οποίο όμως πρέπει να είναι μια λογική κατάληξη που να ικανοποιεί τους εργαζομένους μας αλλά και τις επιχειρήσεις».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι με την βοήθεια όλων θα υπάρξει θετική κατάληξη.

