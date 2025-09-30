ΕΟΑ Λευκωσίας: Προειδοποίηση για καθυστέρηση στο έργο Σολέας και κίνδυνο απώλειας κονδυλίων

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑ) με ανακοίνωσή του προειδοποιεί για τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων εξαιτίας της καθυστέρησης λήψης αποφάσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Όπως σημειώνεται, η μη έγκαιρη ανταπόκριση ενδέχεται να οδηγήσει στην κάλυψη του κόστους έργων από εθνικούς πόρους, αντί της συγχρηματοδότησης από τα κοινοτικά ταμεία, κάτι που χαρακτηρίζεται ως «δυσάρεστη αλλά απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη».

Ο ΕΟΑ υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2024 είχε προειδοποιήσει το Υπουργείο για τον κίνδυνο απώλειας προθεσμιών και είχε εκφράσει την ετοιμότητά του να αναλάβει άμεσα, ως Αναθέτουσα Αρχή, την προκήρυξη προσφοράς για την αναβάθμιση του Βιολογικού Σταθμού Λυμάτων και των αντλιοστασίων του Αποχετευτικού Συστήματος Σολέας. Ένα χρόνο μετά, όπως υπογραμμίζει, η απάντηση εκ μέρους του Υπουργείου δεν έχει ακόμη δοθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΑ:

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, επισημαίνουμε ότι η παρούσα καθυστέρηση και o κίνδυνος απώλειας της προθεσμίας και κάλυψη του κόστους από εθνικούς πόρους, αντί της συγχρηματοδότησής από τα ευρωπαϊκά ταμεία, αποτελούν μια δυσάρεστη, αν και απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας, με σωρεία επιστολών και συνεχείς παρεμβάσεις, είχε εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και είχε δηλώσει την πλήρη ετοιμότητά του να αναλάβει άμεσα, ως Αναθέτουσα Αρχή, τη νέα προκήρυξη προσφοράς που αφορά την αναβάθμιση του Βιολογικού Σταθμού Λυμάτων και τα αντλιοστάσια του Αποχετευτικού Συστήματος Σολέας.

Ήδη από το 2024, σε συνάντηση με το Υπουργείο Γεωργίας, είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο απώλειας προθεσμιών και επαναλάβαμε την πρόθεσή μας να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση του έργου. Ένα χρόνο μετά, αναμένουμε ακόμη την απόφαση κι απάντηση του Υπουργείου χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχετική ανταπόκριση.

Το ίδιο αίτημα για ανάληψη των έργων έχουμε προβάλει και για:

την κατασκευή νέων Πράσινων Σημείων

τη διαχείριση του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη

καθώς και για την ανάληψη της κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση ώστε να ΜΗΝ χρειαστεί να επιβληθούν νέοι επιπρόσθετοι φόροι.

Ο Οργανισμός μας παραμένει διαθέσιμος και απολύτως έτοιμος να αναλάβει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες, ώστε να προχωρήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα έργα προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.