Ο Νετανιάχου λέει ότι δεν συμφώνησε για παλαιστινιακό κράτος στις συνομιλίες με Τραμπ

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Bενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν συμφώνησε για ένα παλαιστινιακό κράτος, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα.

«Καθόλου, και δεν είναι γραμμένο στη συμφωνία. Ένα πράγμα κατέστη σαφές: Θα αντιταχθούμε σθεναρά σε ένα παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίς την Τρίτη στο κανάλι του στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας, αφού έδωσε την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο για το παλαιστινιακό έδαφος που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πάρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και καλά στην υγεία τους, ενώ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», είπε.

