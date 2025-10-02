Γ. Παναγιώτου: Εξαιρετικές οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Κύπρο

Εξαιρετικές είναι οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου

Σε παρέμβαση κατά τη διάρκεια συζήτησης για το μέλλον της εργασίας στο πλαίσιο του Cyprus Forum 2025, ο κ. Παναγιώτου, χαρακτήρισε την κοινωνική δικαιοσύνη ως τη μεγαλύτερη πρόκριση για το μέλλον της εργασίας, καθώς «αποτελεί την οδό μέσα από την οποία μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή, περισσότερη κοινωνική σταθερότητα, περισσότερη κοινωνική ευημερία».

Συμπλήρωσε ότι με την τεχνολογία να εξελίσσεται ραγδαία είναι ακόμη πιο αναγκαία η κοινωνικά δίκαιη καταγωγή του οφέλους που προκύπτει από την πρόοδο της τεχνολογίας, «διαφορετικά, εάν μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων στην αγορά εργασίας, έχουμε περισσότερες ανισότητες, μικρότερη μεσαία τάξη, περισσότερη απόκλιση μεταξύ εκείνων που ευημερούν και αυτών που δυσπραγούν, δεν θα είναι ευοίωνο το μέλλον για κανέναν».

Σχετικά με την εικόνα της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η μείωση της ανεργίας στη χώρα την τελευταία διετία ήταν τέτοια ώστε να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Επεσήμανε περαιτέρω ότι η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία διετία στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 86%, ενώ η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο τις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες, αυξήθηκε κατά 742%.

«Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μαζί με τις προοπτικές που δίνουν τα στοχευμένα προγράμματα για την επαγγελματική ανάπτυξη φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζουμε μέσα από την αναβάθμιση του νομοθετικού μας πλαισίου σε σχέση με την τηλεργασία, τη ρύθμιση της σχέσης του εργοδότη με τον εργοδοτούμενο για την αξιοποίηση ευέλικτων μορφών εργασίας και ούτω καθεξής, για να φτάσουμε τον στόχο που πετύχαμε πέρσι, όπου το ποσοστό απασχόλησης ξεπέρασε το 80%, το πιο ψηλό ποσοστό που είχαμε ποτέ», σημείωσε σχετικά.

«Ήταν ένας στόχος που ήταν καθορισμένος για να επιτευχθεί το 2030 και το πετύχαμε πέντε χρόνια προηγουμένως. Οπότε οι προοπτικές μας είναι εξαιρετικές και θα συνεχίσουμε να τις αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό», υπογράμμισε.