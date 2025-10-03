Από τον ρωσικό στον δυτικό εξοπλισμό - Τα διλήμματα και οι επιλογές της Κύπρου στην Άμυνα

H Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον νέων δεδομένων όσον αφορά τις στρατηγικές της επιλογές αλλά και τον επανασχεδιασμό και τις προοπτικές ενίσχυσης της άμυνας της, αναφέρει σε μελέτη του ο Επικεφαλής του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών Δρ Άριστος Αριστοτέλους.

"Με την αλλαγή πλεύσης στις εξωτερικές σχέσεις της Κύπρου και την υποχρέωση της να αφαιρέσει τον ρωσικό οπλισμό από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, καθώς και τη δυνατότητα εξασφάλισης αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και τεχνογνωσίας, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον νέων δεδομένων όσον αφορά τις στρατηγικές της επιλογές αλλά και τον επανασχεδιασμό και τις προοπτικές ενίσχυσης της άμυνας της, μη απαλλαγμένων διλημμάτων και δυσκολιών" σημειώνει.

Αφού αναφέρει ότι το υφιστάμενο αμυντικό οικοδόμημα της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτηρίζεται από αδυναμίες σημειώνει ότι βασικές προϋποθέσεις επίλυσης του αμυντικού προβλήματος αποτελούν πρώτο, ο σαφής προσδιορισμός των εθνικών στόχων και χάραξη ρεαλιστικής και ευφυούς στρατηγικής που να υπηρετεί τους στόχους της στρατηγικής αυτής και που κύρια στόχευση θα έχει την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό και την αποτελεσματικότερη αποτροπή της τουρκικής απειλής και δεύτερο, η σωστή αξιολόγηση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής από ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθώς και των διαμορφούμενων πολιτικοστρατιωτικών δεδομένων στην περιοχή, του ρόλου της Ελλάδας και άλλων δρώντων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Αμερική.

Η άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων για την Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτει, προσφέρει, θεωρητικά τουλάχιστον, ευκαιρίες ενίσχυσης του οπλοστασίου της Ε.Φ.

"Βέβαια θα ήταν αφέλεια να προσδοκεί κανείς ότι οι ΗΠΑ θα αγνοήσουν τον παράγοντα Τουρκία, εφοδιάζοντας την Ε.Φ. με ισχυρό επιθετικογενή οπλισμό, ή θα κάλυπταν το κενό της απόσυρσης του ρωσικού υλικού, που οι ίδιες επέβαλαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, αντικαθιστώντας για παράδειγμα τα ήδη απομακρυνθέντα επιθετικά ελικόπτερα Mi-35P με εφάμιλλα ή πιο προηγμένα αμερικανικά μέσα όπως τα AH-Apache και Cobra" σημειώνει ο κ. Αριστοτέλους.

Θα ήταν πιο πιθανόν, αναφέρει, οι Αμερικανοί, για να ικανοποιήσουν και τη Λευκωσία στις «συμμαχικές» σχέσεις που έχουν αναπτύξει, να περιοριστούν σε προμήθειες κάπως ελαφρότερου τύπου εξοπλισμούς προς την Ε.Φ., όχι τόσο επιθετικού χαρακτήρα, που δεν θα μπορούσε πειστικά να θεωρηθούν πρόκληση προς την Άγκυρα ή ότι επηρεάζουν σε βάρος της, τις στρατιωτικές ισορροπίες.

"Μάλλον θα προτιμούσαν να παραχωρήσουν υλικό που θα δικαιολογείτο για την ασφάλεια της Κύπρου από διαφορετικού τύπου περιφερειακές απειλές από εκείνη που προβάλλει άμεσα η Τουρκία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και που βέβαια θα εξυπηρετούσε και τους επιχειρησιακούς και άλλους σκοπούς των ΗΠΑ στην περιοχή, οπότε δεν θα ήταν και τόσο βάσιμες οι τουρκικές αντιδράσεις".

Τέτοια μέσα θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι, προσθέτει, Ελικόπτερα Πολλαπλού Ρόλου όπως τα Black Hawk, Ελικόπτερα Μεταφοράς/Πυρόσβεσης και SAR, Πλοία Ακτοφυλακής/Περιπολικά Θαλάσσιας Ασφάλειας, και Συστήματα Επιτήρησης/Ραντάρς/UAVs εντάσσοντας τα στην ασφάλεια της περιοχής.

Ωστόσο, σημειώνει ο κ. Αριστοτέλους, η Λευκωσία "για να μην μείνει αποδυναμωμένη και εκτεθειμένη στους τομείς που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνδράμουν ή να αντικαταστήσουν ρωσικά μέσα, πρέπει μέσα από ένα εξορθολογισμένο και συνολικό αμυντικό επανασχεδιασμό να αναζητήσει λύσεις από άλλες κατευθύνσεις, όπως π.χ με την απόκτηση του αξιόλογου αντιαεροπορικού συστήματος BARAK MX από το Ισραήλ (καμία σύγκριση βέβαια με τους S-300) ή τα ελικόπτερα Η145Μ από τη Γαλλία (αν και δεν είναι υποκατάστατα των Mi – 35P)".

Επίσης, αναφέρεται στα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η ΕΕ μέσω των προγραμμάτων όπως το SAFE και άλλα.

Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, των αμυντικών ευκαιριών, των προκλήσεων και περιορισμών που προκύπτουν από τη δυτικόστροφη κυπριακή εξωτερική πολιτική των τελευταίων ετών, αναφέρει ο κ. Αριστοτέλους, "οι τυχόν δρομολογούμενες εξοπλιστικές ενέργειες της Κύπρου, αν δεν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για μελέτη και χάραξη εθνικής στρατηγικής, σημαντικό μέρος της οποίας είναι η αποτροπή της τουρκικής απειλής και ο επανασχεδιασμός της αμυντικής μας πολιτικής, θα αποτελούν απλώς περιστασιακές και μπαλωματικές κινήσεις", καταλήγει.

ΚΥΠΕ