Θέματα διοίκησης και ΤΑ συζήτησαν οι Δ. Π. Χρυσοχούς και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Θέματα διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών, υποδομών και ανταλλαγής καλών πρακτικών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ των Δημάρχων Π. Χρυσοχούς και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς εποικοδομητική χαρακτηρίζει ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς την χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς.

Στην συνάντηση παρακάθισαν και οι Δημοτικοί Γραμματείς των δύο Δήμων.

Η συνεργασία μεταξύ των Δήμων αποτελεί βασικό πυλώνα για την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

