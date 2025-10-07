Θέματα διοίκησης και ΤΑ συζήτησαν οι Δ. Π. Χρυσοχούς και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου

Θέματα διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών, υποδομών και ανταλλαγής καλών πρακτικών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ των Δημάρχων Π. Χρυσοχούς και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς εποικοδομητική χαρακτηρίζει ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς την χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς.

Στην συνάντηση παρακάθισαν και οι Δημοτικοί Γραμματείς των δύο Δήμων.

Η συνεργασία μεταξύ των Δήμων αποτελεί βασικό πυλώνα για την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.