Οδηγοί προσοχή: Τροχαίο στο highway Λεμεσού/Λευκωσίας παρά την Παρεκκλησιά - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας, παρά την Παρεκκλησιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τροχαία σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, σημειώθηκε πριν από λίγο στην δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά την περιοχή Παρεκκλησιάς.

Από την τροχαία σύγκρουση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ αυτή την στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες για μετακίνηση των οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο.

Όπως αναφέρει, λόγω αυξημένης κίνησης που παρατηρείται, καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της τροχαίας που βρίσκονται στο σημείο.

