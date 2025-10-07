Αφαιρούνται τα τσιμεντομπλόκ στο αεροδρόμιο Πάφου τοποθετούνται πλαστικά κολονάκια είπε ο Αλ. Βαφεάδης

Πλαστικά κολονάκια θα αντικαταστήσουν τα τσιμεντομπλόκ που διαχώριζαν τις δυο πορείες των οχημάτων μπροστά από τα κτήρια επιβατών του αεροδρόμιου Πάφου και που είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη.

Συγκεκριμένα επιτόπια επίσκεψη πραγματοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης συνοδευόμενος από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθο Σαββίδη στον αερολιμένα Πάφου το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας αφαίρεσης των τσιμεντομπλόκ στον αεροδρόμιο Πάφου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Βαφεάδης ανέφερε « σήμερα ήρθαμε εδώ για να ξεκινήσουμε μια δράση αφαίρεσης αυτών των τσιμεντομπλόκ τα οποία τοποθετήθηκαν περίπου πριν δύο χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η κρίση στο Ισραήλ». Πλέον σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, « μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος που προέκυπτε τότε δεν υπάρχει πλέον και για αυτό μπορούμε με ασφάλεια να τα αφαιρέσουμε».

Είναι κάτι, συνέχισε ο κ. Βαφεάδης, το οποίο ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης ζητούσε από καιρό και δεν μπορουσαμε να το αντιμετωπίσουμε μέχρι που σήμερα όταν διαπιστώθηκε ότι πλέον ο κίνδυνος έχει εκλείψει».

Για αυτό σημείωσε « ξεκινούμε σήμερα, έχουν ήδη αφαιρεθεί κάποια απ’ αυτά θα συνεχίσουν τα Δημόσια Έργα εντός της ημέρας να τα αφαιρέσουν όλα».

Πρόσθεσε ακόμη πως τα τσιμεντομπλόκ , «θα αντικατασταθούν με πλαστικά κολωνάκια τα οποία θα συνεχίσουν να διαχωρίζουν τις δύο πορείες». Η μία πορεία θα είναι ουσιαστικά, όπως εξήγησε, για τους οδηγούς ταξί και η άλλη για τους επιβάτες οι οποίοι κινούνται περιμετρικά του χώρου στάθμευσης.

Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως η δράση της απομάκρυνσης των τσιμεντομπλόκ προχωρά και θα εξετάσουν στην συνέχεια πως ρυθμίζονται και όλα τα θέματα των οδηγών ταξί, τα οποία έχουν συζητήσει σε μια πολύ πρόσφατη συνάντηση τους, συμπλήρωσε.

Ο κ. Βαφεάδης αναγνώρισε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν στο αεροδρόμιο Πάφου , όπως το θέμα με τον χώρο παραλαβής επιβατών από τους οδηγούς ταξί που σήμερα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την έξοδο της αίθουσας αφίξεων, συμπλήρωσε Όλοι αναγνωρίζουμε, τόνισε ο κ. Βαφεάδης ότι, « υπάρχουν και εκεί θέματα αλλά θα προχωρήσουμε σε μια συνολική ρύθμιση όλων των θεμάτων».

Ερωτηθείς πως τα τσιμεντομπλοκ μπόρεσαν να προσφέρουν ασφάλεια και κατά πόσο μπορούν να αποτρέψουν τους κομάντος να μπουν στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως « Δεν ήταν αυτό το σκεπτικό, ήταν απόρροια μιας σύσκεψης κατά την οποία τα σώματα ασφαλείας είχαν καταλήξει ότι αυτό ήταν μια δράση η οποία αναβάθμιζε το επίπεδο ασφάλειας». Όπως εξήγησε, μπορεί στην δική μας αντίληψη να μην αντιλαμβανόμαστε τι προσέφεραν, αλλά τα σώματα ασφαλείας είχαν κάποια στοιχεία υπόψη τους.

Ο κ. Βαφεάδης υπενθύμισε πως «στην αρχή είχε απαγορευτεί εντελώς η είσοδος απ’ εδώ, στην συνέχεια έγινε μια ρύθμιση και άνοιξε και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τα αφαιρέσουμε όλα».

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο αυτή η κίνηση με τα πασαλάκια εξυπηρετεί τους οδηγούς ταξί, και αν δημιουργείται η ράμπα για τους ίδιους πιο κοντά στην είσοδο ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως οι οδηγοί ταξί έχουν ζητήσει να ρυθμιστεί διαφορετικά ο χώρος στάθμευσης . Είναι κάτι είπε, το οποίο θα δούνε συνολικά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα ρυθμίσουνε ένα θέμα για τους οδηγούς ταξί. Θα τα ρυθμίσουμε όλα, και αυτό είναι η σωστή προσέγγιση, συμπλήρωσε. Σήμερα θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται αυτό που εφαρμόζετο μέχρι σήμερα και πολύ σύντομα θα έχουμε να ανακοινώσουμε και άλλα θέματα για τους οδηγούς ταξί, κατέληξε ο κ. Βαφεάδης.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης ανέφρε πως σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών υλοποιεί ένα αίτημα τους , ενώ παράλληλα ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Μεταφορών για το αποτέλεσμα που προήλθε, όπως είπε, μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και στο Υπουργείο αλλά και κατ' ιδίαν στο αεροδρόμιο σε συνάντηση τους. Φεύγουν είπε ο κ. Σαββίδης, τα τσιμεντομπλόκ τα οποία δημιουργούν προβλήματα και λειτουργικά πρακτικής φύσεως αλλά και καλαισθησίας. Θεωρούμε ότι συνέχισε «με την απομάκρυνση τους αλλά και με όλα αυτά που έχει στο μυαλό του ο Υπουργός τα οποία γνωρίζω θα μπορέσουμε να έχουμε ένα αεροδρόμιο πιο λειτουργικό στο χώρο τον εσωτερικό » . Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Πάφου θα έχουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο πρότυπο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του τουριστικού ρεύματος στην επαρχία Πάφου. Ερωτηθείς κατά πόσο με τις σηματοδοτήσεις μπορούν να συμμορφωθούν οι οδηγοί ταξί και οι επισκέπτες του αεροδρομίου ή χρειάζονται απαραίτητα τα κολωνάκια οκ. Σαββίδης είπε πως δεν είναι ο αρμόδιος επί του αντικειμένου, υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι θα τους δώσουν τον όλο σχεδιασμό εκτιμώντας παράλληλα ότι θα λάβουν υπόψη τις δικές τους ανησυχίες,

Τέλος ο πρόεδρος των οδηγών ταξί του αεροδρομίου Πάφου Λεωνίδας Κούρης ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό για την ανταπόκριση του στην επιστολή που του έστειλε για τα διάφορα προβλήματα που έχουν οι οδηγοί των ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου, αλλά και τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Πάφου που για 3η φορά επισκέφτηκε το αεροδρόμιο Πάφου.