Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Η Ευρωβουλή δρομολογεί την άρση ασυλίας του Νίκου Παππά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αφορά μήνυση του Βαγγέλη Περρή.

Την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παππά ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μετά από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση συνδέεται με μήνυση που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Βαγγέλης Περρής τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από χαρακτηρισμό «γιουσουφάκι» που είχε χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του στο YouTube, πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Το αίτημα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα εξετάσει το φάκελο και θα εισηγηθεί την τελική απόφαση στην Ολομέλεια.

Η πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχει ήδη ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία του Έλληνα ευρωβουλευτή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Η απόφαση της επιτροπής αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ μέχρι τότε ο Νίκος Παππάς διατηρεί κανονικά τα καθήκοντά του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΟλομέλειαΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα