Διαπραγματεύσεις ΠΑΣΥΚΙ-ΟΚΥπΥ: «Δεν κάηκαν οι γέφυρες, δεν κόπηκε η κλωστή», δήλωσε ο Κούμας

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΠΑΣΥΚΙ και του ΟΚΥπΥ, με φόντο την οικονομική πρόταση κινήτρων για την τριετία 2025–2027, την οποία η συντεχνία αξιολογεί ως μη επαρκώς συνδεδεμένη με την αυξημένη παραγωγή των ιατρών.

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, διευκρίνισε ότι παρά τη διαφωνία, οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί.

«Ούτε γέφυρες κάηκαν, ούτε κόπηκε η κλωστή. Σήμερα μάλιστα είχα τηλεφωνική συζήτηση με τον Οικονομικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, που σημαίνει βάλτε ένα θετικό πρόσημο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την περασμένη Παρασκευή παραδόθηκε στην ΠΑΣΥΚΙ τελική πρόταση εκ μέρους του ΟΚΥπΥ, μετά από μια μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, που ξεκίνησαν από τέλος Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου.

«Μπορούμε να πούμε ότι ήταν η τελική πρόταση – απάντηση, μετά από μια διαδικασία που άρχισε από το τέλος του Φεβρουαρίου αρχές του Μαρτίου, με ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο τέλος του Απριλίου έπρεπε να είχαμε συναποφασίσει», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, το χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε, για λόγους που —όπως είπε— προτιμά προς το παρόν να μην αποκαλύψει.

«Δεν θέλω να οξύνω τώρα την κατάσταση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδοθούν δεδουλευμένα για τα έτη 2023–2024, «με ιδιαίτερη καθυστέρηση».

Κίνητρα χωρίς αναλογική απόδοση

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η ΠΑΣΥΚΙ δεν αποδέχεται την πρόταση, ο κ. Κούμας ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα έγκειται στη φιλοσοφία απόδοσης κινήτρων και στην έλλειψη αναλογίας μεταξύ παραγωγής και αμοιβής.

Όπως είπε «η βασική έννοια του κινήτρου είναι ότι επειδή παράγεις περισσότερα, σου δίνω κίνητρο. Είναι ανέκαθεν έννοια, με την οποία η ΠΑΣΥΚΙ είχε ενδοιασμούς, γιατί για εμάς από την αρχή έμπαινε θέμα αποκατάστασης των μισθών των γιατρών, που να αντικατοπτρίζει την επιστημονικότητα και την εμπειρία τους».

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Κούμα, η ΠΑΣΥΚΙ πορεύτηκε με τη λογική των κινήτρων, αναγνωρίζοντας ότι «για να σου δώσω, πρέπει να παράξεις, άρα έπεται ότι αν παράξω περισσότερα, παίρνω και περισσότερα».

Σημαντική αύξηση εσόδων, αλλά ίδια απόδοση

Όπως ανέφερε, κατά τις διαβουλεύσεις διαπιστώθηκε ότι για την τριετία 2025–2027 θα υπάρχει σημαντική αύξηση στα έσοδα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

«Όταν άρχισε η διαβούλευση για την τριετία, προβλεπόταν ότι θα αυξηθούν τα έσοδα, γιατί πλέον καταγράφηκαν σωστά. Αυτό είναι ένα επίτευγμα. Καταγράφηκαν όλες οι πηγές εσόδων που μπορεί να έχουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και ο Οργανισμός από τις ιατρικές πράξεις. Δεν είναι μόνο από τον ΟΑΥ, είναι και άλλα πολλά που θα πρέπει να παίρνουν από άλλες υπηρεσίες του κράτους».

Παρόλα αυτά, η αρχική θέση του ΟΚΥπΥ, όπως περιέγραψε, ήταν να κρατήσει σταθερό το ποσό του οικονομικού πακέτου.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ είπε «γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει σημαντική αύξηση των εσόδων», για να προσθέσει ότι «μιλούμε για κάτι δεκάδες εκατομμύρια».

Ο ΟΚΥπΥ, σημείωσε, «είπε ότι το ποσό κινήτρων θα παραμείνει όσο ήταν πριν. Η ΠΑΣΥΚΙ έφερε ένσταση και ιδιαίτερα ο υποφαινόμενος». «Κύριε, από τη στιγμή που μου λες ότι θα παραδώσω περισσότερα, θα πρέπει να μου αποδώσεις και περισσότερα», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι μετά από πιέσεις και συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό, επιτεύχθηκε μερική αύξηση του ποσού, για να σημειώσει ότι «το ποσό που αποδόθηκε δεν ανταποκρινόταν στο ποσοστό αύξησης των εσόδων, όμως, είπαμε για χάρη μιας εργασιακής ειρήνης να αποδεχτούμε το ποσό που μας πρόσφεραν».

«Αν έχω συν, να μου δώσεις. Αν είμαι πλην, να μου μειώσεις»

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ επιμένει ότι το ζήτημα είναι θέμα αρχής, εξηγώντας ότι «η πρόταση μας ήταν πάντα σταθερότατη».

«Αν παράγω και έχω ‘συν’, θα πρέπει να μου αποδώσεις το ανάλογο και αντίστοιχο. Αν λόγω της παραγωγής των εισόδων, είμαι ‘πλην’, θα πρέπει να μου μειώσεις. Αυτό λέγεται κίνητρο. Ούτε περισσότερα θέλω, ούτε λιγότερα. Όμως, αυτό πρέπει να εφαρμόζεται είτε προς τα πάνω πάει, είτε προς τα κάτω», είπε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «την έννοια ‘παράγω και αποδίδω’ δεν την εισήγαγε η ΠΑΣΥΚΙ», αλλά όπως είπε «την εισήγαγε ο ίδιος ο ΟΚΥπΥ και θα πρέπει να την εφαρμόζει συνεχώς».

«Ο ΟΚΥπΥ αυτό δεν το εφαρμόζει μέχρι το τέλος και εδώ είναι το πρόβλημα της συμφωνίας μας», υπογράμμισε.

Επόμενα βήματα

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ αν έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ, ο κ. Κούμας ανέφερε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει.

«Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά όπως είπα, ούτε οι γέφυρες κάηκαν, ούτε κόπηκε η κλωστή», είπε.

Αναφερόμενος στη σημασία της συμφωνίας, σημείωσε ότι «δεν είναι μόνο το 2025, αλλά μιλάμε για μια τριετία και κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε πιο μακριά», για να συμπληρώσει πως «ο τελικός στόχος είναι η βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων».

Πηγή: ΚΥΠΕ