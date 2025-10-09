Η πρώτη αντίδραση του Παρμακλή μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο τέως διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), Κωνσταντίνος Παρμακλής, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο εντοπίζει ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και πειθαρχικά παραπτώματα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σε ανάρτηση του , ο κ. Παρμακλής επέλεξε να μην προβεί σε σχολιασμό του πορίσματος, παραπέμποντας στην επίσημη θέση του οργανισμού. «Επιτρέψτε μου, όσο αφορά το πόρισμα της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, να περιοριστώ απλά στην ανακοίνωση του Οργανισμού», ανέφερε .

«Από πλευράς μου, θα συνεχίσω να παράγω εποικοδομητικό έργο προς όφελος των πολιτών και θα συνεχίσω να βοηθώ όσους το έχουν ανάγκη. Με σεβασμό και υπευθυνότητα» καταλήγει.

Η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας

Στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή»), και προς αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, ενημερώνουμε ότι η Αρχή εξέτασε περίπου εβδομήντα (70) καταγγελίες, όλες προερχόμενες από εργαζόμενο του (καταργηθέντος) Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ο καταγγέλλων προέβη στις εν λόγω καταγγελίες ενόσω εκκρεμούσε εναντίον του διερεύνηση πειθαρχικού χαρακτήρα μετά από καταγγελίες τεσσάρων (4) υπαλλήλων για πράξεις παρενόχλησης και /ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν εξέτασης, η Αρχή κατέληξε πως μόνο σε τέσσερις(4) περιπτώσεις εντοπίστηκαν ζητήματα προς περαιτέρω αξιολόγηση, τα οποία αφορούσαν την αγορά δύο τηλεοράσεων, την τοποθέτηση περσίδων (blinds) και τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τα 70 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλίου. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι από την εξέταση δεκάδων καταγγελιών, η Αρχή εντόπισε περιορισμένο αριθμό θεμάτων, τα οποία δεν αφορούσαν συστηματική ή εκτεταμένη πρακτική αλλά μεμονωμένες ενέργειες που συνδέονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Ο Οργανισμός σέβεται πλήρως τα ευρήματα της Αρχής και προσεγγίζει το ζήτημα με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελιών κρίθηκε αβάσιμη.