Σε χειρομβοβίδα οφείλεται η έκρηξη σε γραφεία στην Πάφο, σύμφωνα με δηλώσεις του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Νικολάου ανέφερε πως η ώρα 08:45 ενημερωθήκανε για υπάρχουσες ζημιές εξωτερικά γραφείων που βρίσκονται στην Πάφο που στεγάζεται εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως μέλη του ΤΑΕ Πάφου επισκέφτηκαν άμεσα την σκηνή την οποία αποκόψανε και θέσανε υπο φρούρηση.

Πρόσθεσε πως από την σκηνή συλλέγονται τεκμήρια και διενεργούνται και άλλες εξετάσεις προς εντοπισμό του φερόμενου δράστη .

Από τις επιτόπιες εξετάσεις έχει διαπιστωθεί ότι η έκρηξη οφείλεται σε χειρομβοβίδα, κατέληξε.