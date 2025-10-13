CFA Society Cyprus: Πολυεπίπεδη δράση για ισχυρές κεφαλαιαγορές και κοινωνική ισότητα

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) συνεχίζει να επιδεικνύει ενεργή παρουσία και πολυεπίπεδη δράση σε σημαντικά ευρωπαϊκά και τοπικά φόρουμ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, την τήρηση επαγγελματικών προτύπων και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας.

Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή της ΕΕ του CFA Institute

Ο Γραμματέας του CFA Society Cyprus, κ. Κυριάκος Ίνιος, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κύπρου στη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΕ του CFA Institute, στην Κοπεγχάγη.

Στο πλαίσιο συζητήσεων έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων με μέλη των Συνδέσμων CFA από όλη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των κεφαλαιαγορών, τη διασφάλιση των υψηλών επαγγελματικών προτύπων και την υποστήριξη των επενδυτών.

Ο Γραμματέας του CFA Society Cyprus, κ. Κυριάκος Ίνιος, ανέφερε ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά φόρουμ, όπως αυτό της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΕ του CFA Institute, είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς δίνεται η ευκαιρία στα μέλη του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, να παρουσιάσουν την κυπριακή προοπτική και να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν τις κεφαλαιαγορές και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο CFA Society Cyprus ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές του Finansforeningen/CFA Society Denmark, για τις παραγωγικές συνεδρίες και τη φιλοξενία.

Συμμετοχή στο Cyprus Forum

Η Δρ. Στέλλα Μουρουζίδου - Δάμτσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CFA Society Cyprus και επικεφαλής της Επιτροπής DEI, συμμετείχε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συζήτηση κατά τη διάρκεια του Cyprus Forum, με θέμα: Η προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτική.

Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, η Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, Josie Χριστοδούλου και ο Στέφανος Σταύρου Μ. Ευαγγελίδης, Δικηγόρος και Γραμματέα του ΔΣ του ACCEPT LGBTI, επικεντρώθηκε στην ανάγκη για συστημικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση στερεοτύπων και την προώθηση ίσων ευκαιριών, όσον αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική.

Η Δρ. Στέλλα Μουρουζίδου - Δάμτσα έκανε σαφή αναφορά στα αποδεδειγμένα οφέλη της διαφορετικότητας, τη σημασία προγραμμάτων καθοδήγησης και την ανάγκη οι εταιρείες να αξιολογούν την ένταξη με τον ίδιο αυστηρό τρόπο όπως τα ESG κριτήρια. Αναφέρθηκε επίσης στο Inclusion Code του CFA Institute, ένα διεθνές πλαίσιο μετρήσιμων δεικτών, μέσω του οποίου εταιρείες και επενδυτές παρακολουθούν και δημοσιοποιούν την πρόοδο σε θέματα εκπροσώπησης, προαγωγών και συμμετοχής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Μάλιστα, όπως η ίδια τόνισε, η ισότητα των φύλων στην πολιτική απαιτεί συστημική αλλαγή. Γι’ αυτό είπε, μέσα από συζητήσεις, όπως αυτή στο Cyprus Forum, μπορούμε να προωθήσουμε μια πιο περιεκτική κοινωνία και να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ο CFA Society Cyprus ευχαριστεί το Cyprus Forum για την ευκαιρία συμμετοχής σε αυτόν τον σημαντικό διάλογο, καθώς και όλους τους ομιλητές για τις πολύτιμες απόψεις τους.