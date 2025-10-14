Αναχώρησε ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός για Αθήνα και στην συνέχεια για το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αναχώρησε την Δευτέρα ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός για τα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με πληροφορίες από στενούς του συνεργάτες.

Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός αναχώρησε την Δευτέρα για την Αθήνα με στόχο σήμερα Τρίτη να συναντηθεί με τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτο ο οποίος θα τον συνοδεύσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.

Ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός από την Αθήνα θα αναχωρήσει φέρεται την Τετάρτη για την Κωνσταντινούπολη και την Πέμπτη το απόγευμα θα μεταβεί ο Καθηγητής Παναγιώτης Λαζαράτος.

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος ανέφερε πως « η ακρόαση είναι ορισμένη για την Παρασκευή στις 11:30 το πρωί», προσθέτοντας πως «κάποιες λεπτομέρειες της διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν στα μέσα της αυτής της εβδομάδας».

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως θα συνεδριάσει στις 16,17 και 18 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε ο κ. Λαζαράτος η πρόσκληση για την μετάβαση του τέως Μητροπολίτη Πάφου στάλθηκε στον ίδιο τον Τυχικό την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κ. Λαζαράτος είπε ακόμη πως δεν είναι ακόμη γνωστή η δικονομία που θα εφαρμοστεί για αυτή την περίπτωση. Αυτό που είναι γνωστό, συνέχισε, είναι ότι θα επιτρέψουν μια ακρόαση και στον ίδιο και στον τέως Μητροπολίτη Πάφου.

Πρόσθεσε επίσης πως είναι για πρώτη φορά που γίνεται με παράσταση κάποιου προσώπου η εξέταση τέτοιων θεμάτων στο Οικομενικό Πατριαρχείο. Πάντοτε εξήγησε ο Καθηγητής Λαζαράτος, γινόταν γραπτώς, σημειώνοντας πως για πρώτη φορά γίνεται με παράσταση κάποιου προσώπου. Είπε ακόμη πως οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές αλλά θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Εμείς προσεχόμαστε συνέχισε, «σε πνεύμα εκκλησιαστικό καταλλαγής και γενικά μετανοίας αλλά και για να υπερασπιστούμε και τις δίκαιες θέσεις του Πανιερώτατου».

Σημειώνεται πως ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός αναμένεται να επιστρέψει την ερχόμενη Δευτέρα.