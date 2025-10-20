Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δ. Ιεροκηπίας: Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού λόγω μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει τους δημότες του ότι στο πλαίσιο της τελικής φάσης μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα δεν θα γίνεται εξυπηρέτηση του κοινού από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών όλες οι υπηρεσίες του οικονομικού τμήματος θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό.

Επιπρόσθετα αναφέρεται δεν θα διεκπεραιώνονται αιτήματα οποιασδήποτε μορφής, ούτε τηλεφωνικά ούτε ηλεκτρονικά.Όπως αναφέρεται η λειτουργία του νέου συστήματος θα συνεχιστεί κανονικά από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, με εξυπηρέτηση μόνο στα κέντρικά γραφεία του οικονομικού τμήματος του Δήμου στη Γεροσκήπου, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο.

Για τυχόν έκτακτες περιπτώσεις ή πληροφορίες μετά την επανέναρξη της λειτουργίας, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.26961427, 26961424 ή στο email accounts@hierocepia.org.cy.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα