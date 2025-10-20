Δ. Ιεροκηπίας: Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού λόγω μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει τους δημότες του ότι στο πλαίσιο της τελικής φάσης μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα δεν θα γίνεται εξυπηρέτηση του κοινού από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών όλες οι υπηρεσίες του οικονομικού τμήματος θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό.

Επιπρόσθετα αναφέρεται δεν θα διεκπεραιώνονται αιτήματα οποιασδήποτε μορφής, ούτε τηλεφωνικά ούτε ηλεκτρονικά.Όπως αναφέρεται η λειτουργία του νέου συστήματος θα συνεχιστεί κανονικά από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, με εξυπηρέτηση μόνο στα κέντρικά γραφεία του οικονομικού τμήματος του Δήμου στη Γεροσκήπου, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο.

Για τυχόν έκτακτες περιπτώσεις ή πληροφορίες μετά την επανέναρξη της λειτουργίας, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.26961427, 26961424 ή στο email accounts@hierocepia.org.cy.