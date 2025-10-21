Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου Γεροσκήπου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του ολυμπιακού κολυμβητηρίου «Τάσος Παπαδόπουλος» στην Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τον Δ. Ιεροκηπίας, το εκτιμώμενο κόστος των εργασιών ανέρχεται στις 412 χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι €490.280) και θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερη απόφαση του Οργανισμού (2023) προνοούσε επιχορήγηση του ποσού των €233.500, με εκτίμηση δαπάνης €350.000 πλέον ΦΠΑ.

Η κολυμβητική δεξαμενή του κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων « Τάσος Παπαδόπουλος» στην Γεροσκήπου, έχει υποστεί σκουριές στα μεταλλικά τοιχώματα και διαρροές τόσο από αυτά, όσο και από το κανάλι (περίμετρος πισίνας) και παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη Μαΐου 2022, που ολοκληρώθηκαν οι προπονήσεις ομάδων και αθλητών του εξωτερικού, οι οποίοι είχαν προκρατήσει τον χώρο.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου βρίσκεται ο σχετικός διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών για την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου Γεροσκήπου.

Ο διαγωνισμός αφορά κατασκευαστικές εργασίες, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατεδάφιση και απομάκρυνση όλων των μεταλλικών τοιχωμάτων της πισίνας και κατασκευή νέων από σκυρόδεμα, αποκαταστάσεις στο κανάλι και στο δάπεδο περιμετρικά της, όπου παρατηρούνται λιμνάζοντα νερά, έλεγχο της στεγανότητας της δεξαμενής μετά την ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών εργασιών και τοποθέτηση νέων υλικών τύπου liner, διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και ή βελτίωσης της λειτουργίας της.

Σημειώνεται πως το κολυμβητήριο κατασκευάστηκε το 2004 και κόστισε γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένων και των εξόδων συντήρησης. Η πισίνα κατασκευάστηκε με την μέθοδο προκάτ από ισπανική εταιρεία, εκπρόσωποι της οποίας ταξίδεψαν στην Γεροσκήπου για να συναρμολογήσουν τα υλικά.

Με την αποκατάσταση του αναμένεται η άφιξη αρκετών ομάδων και αθλητών από το εξωτερικό για τις προπονήσεις τους.