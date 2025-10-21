Ευρωπαϊκή διάκριση της Πάφου από τον θεσμό Green Destinations 2025

Aκόμη μια σημαντική διάκριση του προορισμού Πάφος στο πλαίσιο του θεσμού των ετήσιων “100 κορυφαίων ιστοριών” των Green Destinations.

Η Πάφος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «Βραβευμένων Πράσινων προορισμών Top 100 Story 2025» αναδεικνύοντας πρακτικές βιώσιμου τουρισμού παγκοσμίως. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ Πάφου η Πάφος (Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου) διακρίθηκε για την πρωτοβουλία της και την “Iστορία” (beststory-bestpractise) στην κατηγορία πολιτισμός και κουλτούρα και συγκεκριμένα για την καινοτόμο πρωτοβουλία “ενοποίησης/πακετοποίησης” των τεσσάρων μουσείων/πληροφοριακών κέντρων Ακάμα και την προώθηση των εμπειριών και του προορισμού μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά και τεχνολογικά κανάλια αυξάνοντας την επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα.

Όπως αναφέρεται φέτος κατατέθηκαν 180 καλές πρακτικές από 33 χώρες.

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από ομάδα κορυφαίων αξιολογητών, εμπειρογνωμόνων και εταίρων, υπό τον συντονισμό της Green Destinations. Τα κριτήρια επιλογής έλαβαν υπόψη στοιχεία όπως η ποιότητα της ιστορίας, η δυνατότητα μεταφοράς, το επίπεδο καινοτομίας και η παρουσία όλων των πυλώνων βιωσιμότητας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Top 100 Partnership, που υποστηρίζεται από το Future of Tourism Coalition, με ειδικές συνεισφορές από τις ITB Berlin, QualityCoast, Good Travel Guide, Travelife, EcotourismAustralia και DEL Turismo.

Η ανακοίνωση των διακριθέντων έγινε μέσα στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίουπου πραγματοποιήθηκεπρόσφατα στο Mont pellier της Γαλλίας. Η 11η έκδοση του διαγωνισμού Green Destinations Top 100 μοιράζεται και προωθεί ιστορίες που αφηγούνται καινοτόμες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και έργα από προορισμούς που εργάζονται για πιο υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη.

Η έκδοση του 2025 έχει δημιουργήσει μια εμπνευσμένη συλλογή Ιστοριών Καλών Πρακτικών από 30 χώρες. Η Επιτροπή των 100 Κορυφαίων, της οποίας προεδρεύει ο AlbertSalman, Πρόεδρος των Green Destinations, τόνισε ότι η επιλογή στη λίστα των Top 100 δεν σημαίνει ότι ο προορισμός είναι βιώσιμος.

Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι ο προορισμός έχει κάνει ένα αξιοσημείωτο ή εμπνευσμένο επίτευγμα κάνοντας τον τουρισμό πιο βιώσιμο ενώ συμμορφώνεται επαρκώς με τα βασικά κριτήρια βιωσιμότητας των Green Destinations.